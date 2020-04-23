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ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΜΑΣ + ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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19 views • April 23, 2020
Κατ'αρχήν έχουμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα νέα που στα πολυαγαπημένα μας Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης παρουσιάστηκαν με τους αδαώς προβλέψιμους τρόπους τους.
Μετά από αυτά όμως μπήκαμε βαθύτερα και είδαμε με αδιάσειστα στοιχεία πώς οι αριστερόστροφες πολιτικές παγκόσμιας εξουσίας ήταν προκαθορισμένες από πολύ παλιότερα με σαφήνεια. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΝΩΣΗ!
CONFIRMED: Hackers Strike And Leak Bill Gates, WHO, And Wuhan Lab Emails: https://www.fort-russ.com/2020/04/con...
EXTENSION OF REMARKS OF HON. A.S. HERLONG, JR of Florida IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES: CURRENT (1963) COMMUNIST GOALS http://www.autentico.org/oa09723.php
Κάποια στιγμιότυπα στα πρώτα δευτερόλεπτα είναι από εδώ: https://youtu.be/ahsGGAd21b4
Μουσική © Music Copyright 2014 Mattia Cupelli https://youtu.be/rQ_box0VEEM
Μετά από αυτά όμως μπήκαμε βαθύτερα και είδαμε με αδιάσειστα στοιχεία πώς οι αριστερόστροφες πολιτικές παγκόσμιας εξουσίας ήταν προκαθορισμένες από πολύ παλιότερα με σαφήνεια. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΝΩΣΗ!
CONFIRMED: Hackers Strike And Leak Bill Gates, WHO, And Wuhan Lab Emails: https://www.fort-russ.com/2020/04/con...
EXTENSION OF REMARKS OF HON. A.S. HERLONG, JR of Florida IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES: CURRENT (1963) COMMUNIST GOALS http://www.autentico.org/oa09723.php
Κάποια στιγμιότυπα στα πρώτα δευτερόλεπτα είναι από εδώ: https://youtu.be/ahsGGAd21b4
Μουσική © Music Copyright 2014 Mattia Cupelli https://youtu.be/rQ_box0VEEM
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