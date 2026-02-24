π. Θεόδωρος Ζήσης, "Γιατί ἔρχεται τόσο συχνά στή Θεσσαλονίκη ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ; (Γ΄)"

" Ὀρθόδοξοι ἀγῶνες καί ἀντιστάσεις κατά τήν δεκαετία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου (1998-2008)". Τήν Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026 στήν Αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη) καί ὥρες

-

, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης συνέχισε τήν σειρά τῶν μαθημάτων μέ τίτλο: "Γιατί ἔρχεται τόσο συχνά στή Θεσσαλονίκη ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ; (Γ΄)". Ὁ ὁμιλῶν ἀνέπτυξε τήν θέση, ὅτι μέχρι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἦταν ἐπιφυλακτική ἀπέναντι στά οἰκουμενιστικά ἀνοίγματα τοῦ Ἀθηναγόρα καί ἀσκοῦσε κριτική γιά τόν ὀλισθηρό δρόμο πού ἐκεῖνος ἀκολούθησε. Αὐτό ἄλλαξε μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ὁ ὁποῖος μέ τά ἐκπληκτικά χαρίσματα πού τοῦ ἐχάρισε ὁ Θεός θά μποροῦσε νά εἶχε γίνει νέος Χρυσόστομος. Ἐπέλεξε ὅμως νά γίνει νέος Ἀθηναγόρας, γιατί ἔστρεψε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρός τόν φιλοπαπισμό καί τόν Οἱκουμενισμό, ὅπως ἔπραξε ὁ Ἀθηναγόρας μέ τήν Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως. Ἀναφέρθηκε ὁ π. Θεόδωρος στήν ἐπίσκεψη γιά πρώτη φορά τοῦ Πάπα στήν Ἑλλάδα τόν Μάϊο τοῦ 2001 - καί στίς πανελλήνιες ἀντιδράσεις ἐναντίον τῆς ἐπίσκεψης αὐτῆς - ἐκ μέρους πολλῶν Ἀρχιερέων, τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πολλῶν Κληρικῶν, μοναχῶν καί λαϊκῶν, καί στόν πρωταγωνιστικό ρόλο τῆς Θεσσαλονίκης στίς σχετικές κινητοποιήσεις, πού προκάλεσαν τήν ὀργή καί τοῦ Χριστοδούλου καί τοῦ Βαρθολομαίου. Τό ἑπόμενο ἔτος διοργανώθηκε στήν Θεσσαλονίκη ἐπίσης Λειτουργικό Συνέδριο ἀπό τήν " Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν" μέ τίτλο "Τό μεγαλεῖο τῆς Θείας Λατρείας. Παράδοση ἤ Ἀνανέωση ;" (ἀπό 27 Φεβρουαρίου ἕως 1 Μαρτίου τοῦ 2002) στήν Μεγάλη Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου (ΑΠΘ), στό ὁποῖο πολλοί διακεκριμένοι εἰδικοί εἰσηγητές ἔκριναν τίς ἀντιπαραδοσιακές ἀνανεώσεις πού ἐπιχειροῦσε ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Λειτουργικῆς Ἀνανέωσης τοῦ Χριστοδούλου. Ἡ ὀργή τοῦ Φαναρίου καί τῆς Ἀθήνας κορυφώθηκαν ἀπό τό ἱστορικό Διορθόδοξο Ἐπιστημονικό Συνέδριο πού διοργάνωσε στή Θεσσαλονίκη τό "Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας" τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ἡ "Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν" μέ τίτλο "Οἰκουμενισμός. Γένεση-Προσδοκίες-Διαψεύσεις". Τό Συνέδριο αὐτό, πού χαρακτηρίσθηκε ὡς Ἐγκυκλοπαιδεία καί ὡς Ἀπομύθευση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διεξήγαγε τίς ἐργασίες του ἀπό 20-24 Σεπτεμβρίου τοῦ 2004 καί πάλιν στήν Μεγάλη Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἔλαβαν μέρος ἑξῆντα πέντε (65) εἰσηγητές ἀπό τίς περισσότερες ὀρθόδοξες χῶρες, καί τά Πρακτικά του σέ δύο τόμους ἐκυκλοφορήθησαν τό 2008. Ὁ π. Θεόδωρος ἀναφέρθηκε καί σέ ἄλλες οἰκουμενιστικές πρωτοβουλίες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ἡ κριτική τῶν ὁποίων τοῦ ἐπέφερε μία ἐκκλησιαστική δίωξη μέ τήν ποινή τῆς ἀργίας καί μία κλήση ἀπό τήν "Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Λειτουργικῆς Ἀνανέωσης", γιά νά δώσει ἐξηγήσεις, ἐπειδή χαρακτήρισε ὡς "Νεοβαρλααμισμό" τήν "Λειτουργική Ἀνανέωση". Ὅλα αὐτά εἶχαν ὡς σκοπό νά ἐκφοβίσουν ὅσους ἀρθρώνουν κριτικό λόγο, νά φιμώσουν τίς ὀρθόδοξες φωνές, πού ἀκούγονταν ἰσχυρότερες στή Θεσσαλονίκη, πρᾶγμα πού βέβαια οὔτε κατόρθωσαν, καί μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀληθείας, οὔτε καί θά κατορθώσουν.