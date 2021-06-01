Песня "Путь"



Весь прежний мир подошел к концу —

Только концлагерь там впереди.

Мало дорог остаётся борцу,

Много препятствий на этом пути.



Надо понять весь этот Ад,

Также искать спасенья пути.

Правит давно здесь нелюди Гад,

Должно борьбы с ним способ найти.



--

Также сплотиться надо нам всем —

Строить наш мир придется с нуля.

Нет уже больше достойных тем —

Станешь иначе ты словно тля.

--



Тлю легко давит всемирный фашизм —

Много примеров в истории есть.

Надо отбросить весь свой пофигизм —

Только достоинство, разум и честь.



Нужно развеять всю наглую ложь —

Вскрыть яркой правдой гнойник мировой.

Где только можно, ты правду умножь —

Это здесь самый неотложный бой.



--

Свет горькой правды нести надо всем —

Строить наш мир придется с нуля.

Нет уже больше достойных тем —

Станешь иначе ты словно тля.

---



Надо создать новый уклад —

Общины остатков разумных людей.

Не сможет убить их фашистский гад,

Если внедрим мы столько идей.



Автономная жизнь — основа всего.

Это способ у гадов кормушку отнять.

Это будет свободы ростков торжество,

Также способ без крови нелюдей истреблять.



---

В общины объединиться надо нам всем —

Строить наш мир придется с нуля.

Нет уже больше достойных тем —

Станешь иначе ты словно тля.

---



Свобода для нас превыше всего —

Иначе не стоит далее жить.

И нужно нам делать все для того,

Чтобы остатки ее сохранить.



А далее надо всё строить с нуля —

Лишь этим нам можно свободу развить.

Весь старый мир — это на шее петля,

И лишь Суверенов нельзя закабалить.



--

Стать Суверенами надо нам всем —

Строить наш мир придется с нуля.

Нет уже больше достойных тем —

Станешь иначе ты словно тля.

--



Сплотимся же все, и построим наш мир —

Основу для будущих ярких побед!

Прервется тогда вековой чертей пир,

Засохнет клоака всех лютых бед.