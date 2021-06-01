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Песня "Путь"
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11 views • June 01, 2021
Песня "Путь"
Весь прежний мир подошел к концу —
Только концлагерь там впереди.
Мало дорог остаётся борцу,
Много препятствий на этом пути.
Надо понять весь этот Ад,
Также искать спасенья пути.
Правит давно здесь нелюди Гад,
Должно борьбы с ним способ найти.
--
Также сплотиться надо нам всем —
Строить наш мир придется с нуля.
Нет уже больше достойных тем —
Станешь иначе ты словно тля.
--
Тлю легко давит всемирный фашизм —
Много примеров в истории есть.
Надо отбросить весь свой пофигизм —
Только достоинство, разум и честь.
Нужно развеять всю наглую ложь —
Вскрыть яркой правдой гнойник мировой.
Где только можно, ты правду умножь —
Это здесь самый неотложный бой.
--
Свет горькой правды нести надо всем —
Строить наш мир придется с нуля.
Нет уже больше достойных тем —
Станешь иначе ты словно тля.
---
Надо создать новый уклад —
Общины остатков разумных людей.
Не сможет убить их фашистский гад,
Если внедрим мы столько идей.
Автономная жизнь — основа всего.
Это способ у гадов кормушку отнять.
Это будет свободы ростков торжество,
Также способ без крови нелюдей истреблять.
---
В общины объединиться надо нам всем —
Строить наш мир придется с нуля.
Нет уже больше достойных тем —
Станешь иначе ты словно тля.
---
Свобода для нас превыше всего —
Иначе не стоит далее жить.
И нужно нам делать все для того,
Чтобы остатки ее сохранить.
А далее надо всё строить с нуля —
Лишь этим нам можно свободу развить.
Весь старый мир — это на шее петля,
И лишь Суверенов нельзя закабалить.
--
Стать Суверенами надо нам всем —
Строить наш мир придется с нуля.
Нет уже больше достойных тем —
Станешь иначе ты словно тля.
--
Сплотимся же все, и построим наш мир —
Основу для будущих ярких побед!
Прервется тогда вековой чертей пир,
Засохнет клоака всех лютых бед.
Весь прежний мир подошел к концу —
Только концлагерь там впереди.
Мало дорог остаётся борцу,
Много препятствий на этом пути.
Надо понять весь этот Ад,
Также искать спасенья пути.
Правит давно здесь нелюди Гад,
Должно борьбы с ним способ найти.
--
Также сплотиться надо нам всем —
Строить наш мир придется с нуля.
Нет уже больше достойных тем —
Станешь иначе ты словно тля.
--
Тлю легко давит всемирный фашизм —
Много примеров в истории есть.
Надо отбросить весь свой пофигизм —
Только достоинство, разум и честь.
Нужно развеять всю наглую ложь —
Вскрыть яркой правдой гнойник мировой.
Где только можно, ты правду умножь —
Это здесь самый неотложный бой.
--
Свет горькой правды нести надо всем —
Строить наш мир придется с нуля.
Нет уже больше достойных тем —
Станешь иначе ты словно тля.
---
Надо создать новый уклад —
Общины остатков разумных людей.
Не сможет убить их фашистский гад,
Если внедрим мы столько идей.
Автономная жизнь — основа всего.
Это способ у гадов кормушку отнять.
Это будет свободы ростков торжество,
Также способ без крови нелюдей истреблять.
---
В общины объединиться надо нам всем —
Строить наш мир придется с нуля.
Нет уже больше достойных тем —
Станешь иначе ты словно тля.
---
Свобода для нас превыше всего —
Иначе не стоит далее жить.
И нужно нам делать все для того,
Чтобы остатки ее сохранить.
А далее надо всё строить с нуля —
Лишь этим нам можно свободу развить.
Весь старый мир — это на шее петля,
И лишь Суверенов нельзя закабалить.
--
Стать Суверенами надо нам всем —
Строить наш мир придется с нуля.
Нет уже больше достойных тем —
Станешь иначе ты словно тля.
--
Сплотимся же все, и построим наш мир —
Основу для будущих ярких побед!
Прервется тогда вековой чертей пир,
Засохнет клоака всех лютых бед.
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