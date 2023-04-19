"Ich möchte, dass Ihr freie Menschen seid, - für immer - bis in alle Ewigkeit!"

Der Film "Ignoszenz" entstand im Jahr 2015 und spiegelt den Ablauf wahrer Begebenheiten wider.





#DEUTSCHESVOLK #Ignoszenz



#Deutschland #Germany #Germania



Zu künstlerischen, nichtkommerziellen Studienzwecken erstellt.