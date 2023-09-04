Кризисы в странах социализма в годы "Холодной войны". ГДР - 1953, Венгрия - 1956, Чехословакия - 1968. А также события в Афганистане - 1979

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21 views • September 04, 2023

Исторический стрим Виталия Колпашникова с Романом Донецким !Тема: Кризисы в странах социализма в годы "Холодной войны". ГДР - 1953, Венгрия - 1956, Чехословакия - 1968. А также события в Афганистане - 1979 Поддержать канал: 5469380064150971 Сбербанк. Виталий Михайлович К. Ссылка на Телеграмм Канал политолога Виталия Колпашникова: https://t.me/politolog_kolp Ссылка на Ютуб Канал политолога Виталия Колпашникова: https://m.youtube.com/channel/UCVlc4fwtYOGbwKDu_s6-vOQ/videos Ссылка на канал политолога Виталия Колпашникова в Яндекс Дзене: https://dzen.ru/id/628ffe9f6d5c573433dde358 Ссылка на РУТУБ Канал политолога Виталия Колпашникова: https://rutube.ru/channel/26216000/ Ссылка на канал политолога Виталия Колпашникова ВКОНТАКТЕ https://vk.com/politologkolp Ссылка на канал политолога Виталия Колпашникова в Бастионе: https://bastyon.com/kolpashnikov_rus Ссылка на канал политолога Виталия Колпашникова в Одноклассниках: https://ok.ru/profile/585259224476?utm_campaign=android_share&utm_content=profile Ссылка на канал политолога Виталия Колпашникова в Бусти: https://boosty.to/kolpashnikov Ссылка на канал политолога Виталия Колпашникова в Брайтоне https://www.brighteon.com/channels/kolpashnikov #ссср #историяссср #сталин #хрущёв #брежнев #колпашников Keywords russiastalinussrkolpashnikovhistoryofrussia

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