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Pfizer-Impfstoffhersteller-Ex-Vice-Präsident äußert sich zu "Corona"
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Der frühere Vizepräsident des US-Pharmaherstellers Pfizer, Dr. Michael Yeadon, hat in einem Videobeitrag schwere Vorwürfe gegen die global praktizierte Corona-Politik geäussert.
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Dr. Yeadon ist ein Experte auf dem Gebiet der Allergie- und Atemwegstherapie mit 23 Jahren Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie. Er hat über 40 Forschungsartikel veröffentlicht und berät heute eine Reihe von Biotechnologieunternehmen.
Das Video wurde nur zwei Stunden nach Erscheinen auf YouTube gelöscht. Damit wird einmal mehr versucht, die Einschätzung einer wissenschaftlichen Fachstimme zur Coronakrise zu unterdrücken. Dr. Michael Yeadon zeigt sich beunruhigt darüber, dass Wissenschaft und Fakten immer weniger bedeuten würden. Er meint weiter: „Ich weiß eine Menge über Immunologie, Infektion, Entzündung und die Art und Weise, wie sich infektiöse Organismen durch eine Population bewegen. Ich habe keinen anderen Grund, dieses Interview zu geben, als dass es mir wirklich wichtig ist, was in meinem Land geschieht!“
Das englische Original-Video wurde von „TranslatedPress“ auf Deutsch übersetzt und Kla.tv freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Quelle: Klagemauer-TV
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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