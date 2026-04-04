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THE LORD'S HIGH PRAYER
JESUS AND HERMES
NORTH AFRICAN GROOVE-TRACK 7
THE HIGH PRAYER
THE LORD'S PRAYER
VERSE 1
> WHAT HAS GOD'S END TIMES REALLY MEANT
> FULL OF TORMENT AND REGRET
> FOOLED BY THE DEVIL
> PREYING ON AN ANGEL'S SOUL
> IN MORE WAYS THAN YOU WILL SEE
> HE FEEDS ON YOUR SOUL
> WAKE UP....HIS SPELL CAST ON YOU
> BARELY TIME....GET DOWN IN PRAYER
> 'MY LORD OF LOVE ABOVE!'
>
> CHORUS
> NOW LET'S SAY THE HIGH PRAYER
> GOD'S GRACE WILL PROTECT YOU THERE
> SO JUST SAY THE LORD'S PRAYER
> GOD'S GRACE WILL PROTECT YOU THERE
> THE HIGH PRAYER....THE LORD'S PRAYER
> SO AMAZING WHAT WORDS DECLARE
> THE HIGH PRAYER....THE LORD'S PRAYER
> GOD HEARS WHAT WE SAY THERE
INSTRUMENTS
VERSE 2
NOTHING'S DONE WITHOUT FIRST GOD'S WORD
> ANGELS SENT TO TELL THE TRUTH
> THE DEVIL CAN FLY
> ANUNNAKI NIMROD SENT
> ENSLAVE THE ANGELS OF THE EARTH
> YES, YOU FROM EARTH
> WAKE UP.....EMERGENCY
> NO TIME TO RUN....GET DOWN ON YOUR KNEES
> 'MY LORD OF LOVE ABOVE!'
CHORUS
> FIRST PART OF CHORUS
> INSTRUMENTS
> CHORUS
> FIRST PART OF CHORUS....REPEAT OUT