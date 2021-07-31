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** ACLU: RACISM IS FOUNDATIONAL TO THE 2ND AMENDMENT ** - Tucker Carlson -30/July/2021
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60 views • July 31, 2021
Tucker Carlson Tonight – 30/July/2021
** PAYPAL & ADL (ANTI DEFAMATION LEAGUE/ZIONIST) TEAM UP TO TARGET “EXTREMISTS”
** WHITE HOUSE - NO DESSENT ALLOWED
** BIG TECH CREATES “FAR-RIGHT” CONTENT DATABASE
** CRACKDOWN ON CIVIL LIVERITES HAS ACCELERATED TO SCARY NEW HEIGHTS
** PAYPAL & THE ADL TEAM UP TO TAKE BANKING SERVICES AWAY FROM “EXTREMISTS”
** PAYPAL TO LOOK INTO BLOCKING TRANSACTIONS TO “ANTI-IMMIGRANT” GROUPS
** TECH MONOPOLIES TEAM UP TO SHARE “FAR-RIGHT” CONTENT THAT SHOULD BE BANNED
** OUR LEADER WANT TO QUASH ALL FORMS OF DISSENT
** ACLU CIVIL LIBERTIES CRACKDOWN
** ACLU: RACISM IS FOUNDATION AL THE 2ND AMENDMENT
** ACLU: racism is foundational to the Second Amendment and its inclusion in the Bill of Rights
** ACLU IS FAST BECOMING ONE OF THE MOST AGGRESSIVE OPPONENTS OF CIVIL LIBERTIES
** SECOND AMENDMENT ADVOCATE: I HAVE THE INHERENT RIGHT TO PROTECT MYSELF WITH A GUN
** ACLU WAS FOUNDED TO PROTECT CIVIL LIBERTIES AND HAS NOW DECIDED TO ATTACK CIVIL LIBERTIES AND STRIP YOU OF YOUR RIGHTS
** GUN CONTROL HAS A HISTORY ROTTED IN RACISM
** ALMOST EVERY GUN IN THE U.S. IS SEMI-AUTOMATIC
** MARXIST/SOCIALIST/COMMUNIST GOVERNMENT ALWAYS TAKE THE PEOPLE WEAPONS JUST BEFORE THEY COMMIT TYRANNY ON A GRAND SCALE
** PAYPAL & ADL (ANTI DEFAMATION LEAGUE/ZIONIST) TEAM UP TO TARGET “EXTREMISTS”
** WHITE HOUSE - NO DESSENT ALLOWED
** BIG TECH CREATES “FAR-RIGHT” CONTENT DATABASE
** CRACKDOWN ON CIVIL LIVERITES HAS ACCELERATED TO SCARY NEW HEIGHTS
** PAYPAL & THE ADL TEAM UP TO TAKE BANKING SERVICES AWAY FROM “EXTREMISTS”
** PAYPAL TO LOOK INTO BLOCKING TRANSACTIONS TO “ANTI-IMMIGRANT” GROUPS
** TECH MONOPOLIES TEAM UP TO SHARE “FAR-RIGHT” CONTENT THAT SHOULD BE BANNED
** OUR LEADER WANT TO QUASH ALL FORMS OF DISSENT
** ACLU CIVIL LIBERTIES CRACKDOWN
** ACLU: RACISM IS FOUNDATION AL THE 2ND AMENDMENT
** ACLU: racism is foundational to the Second Amendment and its inclusion in the Bill of Rights
** ACLU IS FAST BECOMING ONE OF THE MOST AGGRESSIVE OPPONENTS OF CIVIL LIBERTIES
** SECOND AMENDMENT ADVOCATE: I HAVE THE INHERENT RIGHT TO PROTECT MYSELF WITH A GUN
** ACLU WAS FOUNDED TO PROTECT CIVIL LIBERTIES AND HAS NOW DECIDED TO ATTACK CIVIL LIBERTIES AND STRIP YOU OF YOUR RIGHTS
** GUN CONTROL HAS A HISTORY ROTTED IN RACISM
** ALMOST EVERY GUN IN THE U.S. IS SEMI-AUTOMATIC
** MARXIST/SOCIALIST/COMMUNIST GOVERNMENT ALWAYS TAKE THE PEOPLE WEAPONS JUST BEFORE THEY COMMIT TYRANNY ON A GRAND SCALE
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