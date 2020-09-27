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B.I.G. Interview с травницей Светланой Калмыковой
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247 views • September 27, 2020
В эфире Инга Гринблат и Светлана Калмыкова обсудили влияние трав, первую травяную аптечку, применение трав при различных состояниях, а так же детокс после вакцинации до проявления патологических реакций.
Страничка Светланы в Инстаграм: https://www.instagram.com/frutorianka/
Сайт Бориса и Инги Гринблат: https://borisandinga.com/
Предыдущие выпуски B.I.G. Interview
• B.I.G. Interview с правозащитником Русланом Трофимовым https://medalternativa.info/our/speak/interview-s-ruslanom-trofimovym/
• Введение в альтернативную онкологию https://medalternativa.info/our/speak/vvedenie-v-onkologiyu/
• Эфир Бориса и Инги Гринблат с Katia Txi https://medalternativa.info/our/speak/grinblat-katia-txi/
• B.I.G. Interview с холистическим стоматологом Робертом Мамиконяном https://medalternativa.info/our/speak/robert-mamikonyan/
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Страничка Светланы в Инстаграм: https://www.instagram.com/frutorianka/
Сайт Бориса и Инги Гринблат: https://borisandinga.com/
Предыдущие выпуски B.I.G. Interview
• B.I.G. Interview с правозащитником Русланом Трофимовым https://medalternativa.info/our/speak/interview-s-ruslanom-trofimovym/
• Введение в альтернативную онкологию https://medalternativa.info/our/speak/vvedenie-v-onkologiyu/
• Эфир Бориса и Инги Гринблат с Katia Txi https://medalternativa.info/our/speak/grinblat-katia-txi/
• B.I.G. Interview с холистическим стоматологом Робертом Мамиконяном https://medalternativa.info/our/speak/robert-mamikonyan/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете, что такая информация должна быть доступна всем людям, и если вы хотите ускорить перевод новых материалов, вы можете поддержать работу нашего проекта. Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
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— Rutube, https://rutube.ru/channel/24221061/
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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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