Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Το ευλογημένο Τριώδιο και ο δαιμονισμένος Καρνάβαλος

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης



Στό βίντεο αὐτό ἀποκαλύπτεται ἡ τεράστια απόσταση πού χωρίζει τούς χριστιανούς καί τήν εὐλογημένη περίοδο τοῦ Τριωδίου ἀπό τούς καρναβαλιστές καί τή δαιμονισμένη παράδοση τοῦ Καρνάβαλου.

Ἡ ἀπογὀρευση τῆς συμμετοχῆς στά καρναβαλικά δρώμενα δένεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας μέ ἀπόφασεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Βούληση τῶν Ἁγίων Πατέρων εἶναι ἡ προστασία τοῦ λαοῦ ἀπό τόν ἐωσφορισμό.



Ἡ ἐκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω τοῦ YouTube. Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε τἠν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 17 Φεβρουαρίου 2019 στίς 10:30 πμ., στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής"