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Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Το ευλογημένο Τριώδιο και ο δαιμονισμένος Καρνάβαλος
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57 views • February 13, 2022
Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Στό βίντεο αὐτό ἀποκαλύπτεται ἡ τεράστια απόσταση πού χωρίζει τούς χριστιανούς καί τήν εὐλογημένη περίοδο τοῦ Τριωδίου ἀπό τούς καρναβαλιστές καί τή δαιμονισμένη παράδοση τοῦ Καρνάβαλου.
Ἡ ἀπογὀρευση τῆς συμμετοχῆς στά καρναβαλικά δρώμενα δένεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας μέ ἀπόφασεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Βούληση τῶν Ἁγίων Πατέρων εἶναι ἡ προστασία τοῦ λαοῦ ἀπό τόν ἐωσφορισμό.
Ἡ ἐκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω τοῦ YouTube. Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε τἠν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 17 Φεβρουαρίου 2019 στίς 10:30 πμ., στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής"
Στό βίντεο αὐτό ἀποκαλύπτεται ἡ τεράστια απόσταση πού χωρίζει τούς χριστιανούς καί τήν εὐλογημένη περίοδο τοῦ Τριωδίου ἀπό τούς καρναβαλιστές καί τή δαιμονισμένη παράδοση τοῦ Καρνάβαλου.
Ἡ ἀπογὀρευση τῆς συμμετοχῆς στά καρναβαλικά δρώμενα δένεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας μέ ἀπόφασεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Βούληση τῶν Ἁγίων Πατέρων εἶναι ἡ προστασία τοῦ λαοῦ ἀπό τόν ἐωσφορισμό.
Ἡ ἐκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω τοῦ YouTube. Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε τἠν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 17 Φεβρουαρίου 2019 στίς 10:30 πμ., στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής"
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