Демонстрация возможностей «Blue Beam» — секретного проекта глобалистов по управлению сознанием широких масс

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

Демонстрация возможностей «Blue Beam».

«...Мировое правительство уже подготовило сценарий явления Антихриста — мирового «спасителя», «мессии». Это будет шоу-голограмма проекта «Вlue Beam», когда одновременно все увидят и услышат голос «бога», «сшедшего с небес». Они хотят управлять сознанием масс в планетарном масштабе с помощью созданных виртуальных технологий и глобально на всех воздействовать. Этого допустить нельзя!» («Русы, Победим Дракона!» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/rusy,-pobedim-drakona ).

«Blue Beam» («Синий Луч») — это секретный проект глобалистов по управлению сознанием широких масс, для полного захвата власти на планете. Реалистичные голограммы являются важной частью этого проекта. С их помощью кукловоды могут имитировать различные паранормальные, религиозные и прочие явления. Об этом подробно рассказал в своём докладе канадский журналист Серж Монаст.

__________________________

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya