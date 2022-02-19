Демонстрация возможностей «Blue Beam» — секретного проекта глобалистов по управлению сознанием широких масс

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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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Демонстрация возможностей «Blue Beam».
«...Мировое правительство уже подготовило сценарий явления Антихриста — мирового «спасителя», «мессии». Это будет шоу-голограмма проекта «Вlue Beam», когда одновременно все увидят и услышат голос «бога», «сшедшего с небес». Они хотят управлять сознанием масс в планетарном масштабе с помощью созданных виртуальных технологий и глобально на всех воздействовать. Этого допустить нельзя!» («Русы, Победим Дракона!» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/rusy,-pobedim-drakona ).
«Blue Beam» («Синий Луч») — это секретный проект глобалистов по управлению сознанием широких масс, для полного захвата власти на планете. Реалистичные голограммы являются важной частью этого проекта. С их помощью кукловоды могут имитировать различные паранормальные, религиозные и прочие явления. Об этом подробно рассказал в своём докладе канадский журналист Серж Монаст.
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