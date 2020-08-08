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Marcel sur Epstein/Maxwell, Clinton, Bill Gates... l'Etat Profond !
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34 views • August 08, 2020
8 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=rUZ7116XXgg
Marcel D. : https://www.youtube.com/channel/UCSXbrC5qIGlF-QgY_3odysA
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Mes amis, pour résumer on peut dire qu'il y a ce que l’on voit et ceux qui dirigent dans l’ombre depuis l'État Profond, il est très important d’en prendre conscience ! Avec cette vidéo on tape dans le dur, comme il était convenu, je ne mettrais rien de côté par peur d'être accusé de tous les mots du monde, nous n'avons plus le temps d'esquiver, le 4-4-2 y'a pas mieux !
Facebook : https://www.facebook.com/Marcel-D-109472560704749/?modal=admin_todo_tour
Mon Twitter : https://twitter.com/DubreuilhMarcel
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