Sodoma și Gomora sunt reale: Tinerii merită o rebeliune sănătoasă - Romanian Audio

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Săraca majoritate a umanității merită dreptate.
Ron Wyatt a redescoperit adevăratul loc al Sodomei și Gomora, care este afirmat și de istoricul roman Josephus. Dar asta este contrar a ceea ce predau aproape toate seminariile!? De ce este ascunsă această bijuterie a istoriei? Ron Wyatt a făcut multe alte descoperiri grozave ca arheolog autofinanțat (amatur). Dumnezeu lucrează prin cei smeriți și smeriți pentru a împărtăși slava Sa și pentru a ajuta mai mulți oameni. Dumnezeu să binecuvânteze și să-l transmită mai departe, în Numele lui Hristos!
Descărcare gratuită a Bibliei audio în peste 500 de limbi: https://faithcomesbyhearing.com
Inscripțiile tamudice de la Jebel el Lawz au fost traduse și descriu un vițel TOPIT! Se găsesc lângă menora pe care a descoperit-o dr. Kim.
http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html
SODOM & GOMORRA: Muzeul Wyatt
https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah
Sodoma și Gomora - Orașele Câmpiei - Cenușa și puciul sunt amintiri ale evenimentului de foc
https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm
„Muntele Sinai în Arabia” Galateni 4:25
https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm
călătorind în Arabia Saudită la Muntele Sinai și alte site-uri: www.arkdiscovery.com/travel.htm
De la Cairo la Nuweiba: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo
Nuweiba la Arabia: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE
Split Rock și Elim: https://www. .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4
Mt. Sinai și Altarul Vițel de Aur: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks
PatternsOfEvidence.com a lansat filmul lor Red Sea Miracle II pe Traversarea Mării Roșii - Mt. Sinai și îl va prezenta pe Jebel el Lawz
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