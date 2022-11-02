Sodoma și Gomora sunt reale: Tinerii merită o rebeliune sănătoasă - Romanian Audio

Săraca majoritate a umanității merită dreptate.



Ron Wyatt a redescoperit adevăratul loc al Sodomei și Gomora, care este afirmat și de istoricul roman Josephus. Dar asta este contrar a ceea ce predau aproape toate seminariile!? De ce este ascunsă această bijuterie a istoriei? Ron Wyatt a făcut multe alte descoperiri grozave ca arheolog autofinanțat (amatur). Dumnezeu lucrează prin cei smeriți și smeriți pentru a împărtăși slava Sa și pentru a ajuta mai mulți oameni. Dumnezeu să binecuvânteze și să-l transmită mai departe, în Numele lui Hristos!

Descărcare gratuită a Bibliei audio în peste 500 de limbi: https://faithcomesbyhearing.com

Inscripțiile tamudice de la Jebel el Lawz au fost traduse și descriu un vițel TOPIT! Se găsesc lângă menora pe care a descoperit-o dr. Kim.

http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html

SODOM & GOMORRA: Muzeul Wyatt

https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah

Sodoma și Gomora - Orașele Câmpiei - Cenușa și puciul sunt amintiri ale evenimentului de foc

https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm

„Muntele Sinai în Arabia” Galateni 4:25

https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm

călătorind în Arabia Saudită la Muntele Sinai și alte site-uri: www.arkdiscovery.com/travel.htm

De la Cairo la Nuweiba: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo

Nuweiba la Arabia: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE

Split Rock și Elim: https://www. .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4

Mt. Sinai și Altarul Vițel de Aur: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks

PatternsOfEvidence.com a lansat filmul lor Red Sea Miracle II pe Traversarea Mării Roșii - Mt. Sinai și îl va prezenta pe Jebel el Lawz

sulf, Biblie, Dumnezeu, har, dragoste, Hristos, Iisus, păcat, umanitate, istorie, dreptate, dovadă, judecată, Avraam, milă, ascuns, Arabia, Gomora, Sodoma, pucioasă, lot, sulf, sărăcie, sodomie, Iosif