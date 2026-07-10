© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
WEST LA INTERVIEW WITH HOMELESS SENIOR VETERAN:
THIS USAF 8 YEAR SENIOR CITIZEN VETERAN FROM CHICAGO WAS DENIED HOUSING AND OTHER BENEFITS BECAUSE THE VA CLAIMED THEY "COULDN'T FIND HIM" IN THE COMPUTER EVEN WITH HIS SS # AND DISCHARGE PAPERWORK!
THIS IS WHILE ILLEGAL ALIENS IN LA ARE GETTING FREE HOUSING, GOVT. BENEFITS WITH IDS STOLEN FROM US CITIZENS!