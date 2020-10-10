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Toute la vérité sur le Coronavirus : Il a 30 ans !
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28 views • October 10, 2020
Toute la vérité sur le Coronavirus : Il a 30 ans ! Brevets Pasteurs et Rothschild
10 octobre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=_o-oldRYvBc&;pbjreload=101
AGORA TVNEWS : https://www.youtube.com/channel/UC82-AR3h-vsSzZgZ8pvAVkQ
Qui aurait pu imaginer que la fausse pandémie du Covid-19 fut préparée depuis aussi longtemps ?
C'est pourtant une bien longue histoire, que ce scandale ultra prémédité.
C'est bien difficile à croire, c'est trop gros, c'est impensable...
L'Homme a créé l'impensable !
C'est le plus grand Hold-Up de tous les temps. Des recherches effectuées il y a 30 ans, des brevets déposés par Pasteur et dernièrement par Rothschild pour le test du Covid19 en 2018 qui lui rapporte des milliards.
Aux USA Donald Trump mène un combat contre le mal et la corruption de "l'Etat Profond" qui est censuré par les médias mainstream mais l'information passe par les réseaux sociaux malgré les censures illégales ordonnées par les milliardaires psychopathes qui possèdent les principaux réseaux sociaux.
La guerre numérique est déclarée, la vérité et la propagande sont diffusées par les guerriers numériques. Les lanceurs d'alertes et les ré-informateurs d'un côté, de l'autre la propagande des médias et les trolls, idiots utiles qui harcèlent les guerriers numériques dans les réseaux sociaux.
Partagez, sauvegardez la vidéo avant une possible censure. Ils sont prêts à tout en raison des énormes enjeux financiers et des comptes qu'ils vont devoir rendre aux populations.
Les médias mainstream inondent l'information de fake news et cachent l'information (BFM, France TV, RTBF, Radio Canada, RTS, etc), ici toutes les affirmations sont sourcées par des scientifiques indépendants et documentées sur le site Internet et un film sort cette semaine : Hold-Up.
http://www.verite-covid19.fr
Agora TV participera à la première du film Hold-Up et diffusera la prochaine conférence à Lausanne de l'anthropologue Jean-Dominique Michel.
Les médias officiels se sont décrédibilisés, les trolls et les haters ne peuvent plus rien.
Rien ne peut stopper le mouvement en marche pour la vérité (corruption, trafic humain, crime organisé et empoisonnement de masse). Il y aura des procès et des arrestations pour crimes contre l'humanité, un cabinet d'avocats internationaux s'en charge, écoutez le Dr Reiner Fuellmich :
https://www.youtube.com/watch?v=TRW4EMl16Do
Mais ce n'est pas encore fini. Il faut encore convaincre de nombreuses personnes. Diffusez largement cette vidéo qui sera traduite dans plusieurs langues. Nous comptons sur vous.
Merci de votre soutien !
10 octobre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=_o-oldRYvBc&;pbjreload=101
AGORA TVNEWS : https://www.youtube.com/channel/UC82-AR3h-vsSzZgZ8pvAVkQ
Qui aurait pu imaginer que la fausse pandémie du Covid-19 fut préparée depuis aussi longtemps ?
C'est pourtant une bien longue histoire, que ce scandale ultra prémédité.
C'est bien difficile à croire, c'est trop gros, c'est impensable...
L'Homme a créé l'impensable !
C'est le plus grand Hold-Up de tous les temps. Des recherches effectuées il y a 30 ans, des brevets déposés par Pasteur et dernièrement par Rothschild pour le test du Covid19 en 2018 qui lui rapporte des milliards.
Aux USA Donald Trump mène un combat contre le mal et la corruption de "l'Etat Profond" qui est censuré par les médias mainstream mais l'information passe par les réseaux sociaux malgré les censures illégales ordonnées par les milliardaires psychopathes qui possèdent les principaux réseaux sociaux.
La guerre numérique est déclarée, la vérité et la propagande sont diffusées par les guerriers numériques. Les lanceurs d'alertes et les ré-informateurs d'un côté, de l'autre la propagande des médias et les trolls, idiots utiles qui harcèlent les guerriers numériques dans les réseaux sociaux.
Partagez, sauvegardez la vidéo avant une possible censure. Ils sont prêts à tout en raison des énormes enjeux financiers et des comptes qu'ils vont devoir rendre aux populations.
Les médias mainstream inondent l'information de fake news et cachent l'information (BFM, France TV, RTBF, Radio Canada, RTS, etc), ici toutes les affirmations sont sourcées par des scientifiques indépendants et documentées sur le site Internet et un film sort cette semaine : Hold-Up.
http://www.verite-covid19.fr
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https://www.youtube.com/watch?v=TRW4EMl16Do
Mais ce n'est pas encore fini. Il faut encore convaincre de nombreuses personnes. Diffusez largement cette vidéo qui sera traduite dans plusieurs langues. Nous comptons sur vous.
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