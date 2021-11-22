Wappie Sjonnie O'Fark: ze gaan de demonstranten doodvermoorden!

Wappie Sjonnie O'Fark, die eigenlijk Alex heet weet het zeker, ze gaan de demonstranten allemaal doodvermoorden! Want de 'Eurogend Forces' waren er ook in Rotterdam en die mogen met scherp schieten!

Terwijl het vriendinnetje van Sjonnie, escortgekkie Alexia Lexy wat op de achtergrond rochelt probeert Sjonnie uit te leggen wat er allemaal te gebeuren staat en wil op een kinderlijk trieste manier de politieagenten duidelijk maken waarmee ze te maken hebben.

Sjonnie had waarschijnlijk zijn pilletjes nog niet ingenomen, hij komt niet zo goed uit zijn woordjes, plukt wat aan zijn overhemmetje en oogt nerveus.

Het moet ook niet meevallen om de pooier te zijn van een escortgekkie die niet echt een hoop centen binnen brengt daar in dat Hellevoetsluis.

En als je dan ook nog eens zo doorgedraaid bent en je denkt echt werkelijk dat er speciale troepen zijn die demonstranten komen vermoorden, tja, dan kan je alleen maar bang zijn.

We vragen ons trouwens af hoe het staat met dat alleraardigste 'zorgboerderijtje', maar een blik op de crowdfundpagina leert dat er nog steeds maar 10 euro is gestort.

Geen 'zorgboerderijtje' dus voor Sjonnie en Alexia, jammer hoor, het had zo mooi kunnen zijn.