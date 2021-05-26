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Dr Bhakdi dit que la prise de VACCINS covid contribue à DIZIMER la population mondiale!
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21 views • May 26, 2021
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Vidéo NON RECOMMANDÉE aux personnes sensibles, surtout si elles ont déjà été vaccinées.
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Ces déclarations du Dr Sucharit Bhakdi sont vraiment effrayantes.
Qui est ce professeur ?
Né le 1er novembre 1946 (74 ans), il est un microbiologiste thaïlandais-allemand à la retraite.
Il a étudié la médecine à l'université Bonna de 1963 à 1970,
période pendant laquelle (de 1966 à 1970) il était boursier ( !!!) de l'Office allemand d'échanges universitaires.
En février 1971, il a reçu son doctorat en médecine.
De 1972 à 1978, il a étudié à l'Institut Max Planck d'immunobiologie à Fribourg, en Allemagne.
avec des bourses de la Société Max Planck à l'Institut Max Planck d'immunobiologie ( !!!) de Fribourg et de la Fondation Alexander von Humboldt.
Le professeur Bhakdi est devenu professeur C3 de microbiologie médicale ( !!!) en 1987.
Depuis 1991, il dirige l'Institut de médecine, de microbiologie ( !!!) et d'hygiène en tant que professeur C4.
Bhakdi a pris sa retraite le 1er avril 2012.
Avant de prendre sa retraite, M. Bhakdi a effectué des travaux scientifiques dans des domaines tels que la bactériologie ( !!!) et l'athérosclérose.
et a publié plusieurs articles scientifiques dans ces domaines.
Parmi les récompenses qu'il a reçues figure l'Ordre du mérite de Rhénanie-Palatinat. (traduction en portugais)
Depuis 2016, il est professeur invité à l'université de Kiel.
Il a été rédacteur en chef de la revue médicale Medical Microbiology and Immunology ( !!!) de 1990 à 2012.
Il a écrit une lettre ouverte à la chancelière allemande, Angela Merkel.
sur les " conséquences socio-économiques des mesures restrictives drastiques ".
les mesures restrictives actuellement mises en œuvre dans une grande partie de l'Europe".
Il a publié deux livres sur la couronne, en collaboration avec sa femme, Karina Reiss, biologiste et biochimiste ( !!) au centre de recherche Quincke.
Il a pris des positions contraires au récit officiel et c'est pour cette raison que sa chaîne youtube a été fermée.
Vidéo NON RECOMMANDÉE aux personnes sensibles, surtout si elles ont déjà été vaccinées.
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Ces déclarations du Dr Sucharit Bhakdi sont vraiment effrayantes.
Qui est ce professeur ?
Né le 1er novembre 1946 (74 ans), il est un microbiologiste thaïlandais-allemand à la retraite.
Il a étudié la médecine à l'université Bonna de 1963 à 1970,
période pendant laquelle (de 1966 à 1970) il était boursier ( !!!) de l'Office allemand d'échanges universitaires.
En février 1971, il a reçu son doctorat en médecine.
De 1972 à 1978, il a étudié à l'Institut Max Planck d'immunobiologie à Fribourg, en Allemagne.
avec des bourses de la Société Max Planck à l'Institut Max Planck d'immunobiologie ( !!!) de Fribourg et de la Fondation Alexander von Humboldt.
Le professeur Bhakdi est devenu professeur C3 de microbiologie médicale ( !!!) en 1987.
Depuis 1991, il dirige l'Institut de médecine, de microbiologie ( !!!) et d'hygiène en tant que professeur C4.
Bhakdi a pris sa retraite le 1er avril 2012.
Avant de prendre sa retraite, M. Bhakdi a effectué des travaux scientifiques dans des domaines tels que la bactériologie ( !!!) et l'athérosclérose.
et a publié plusieurs articles scientifiques dans ces domaines.
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