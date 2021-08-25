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Świński Patent Monsanto 1/4
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30 views • August 25, 2021
Czy wieprzowina, którą kupujemy to mięso z prawdziwych zwierząt, czy jesteśmy oszukiwani i skarmiani GMO?
16 lat temu amerykańska firma biotechnologiczna Monsanto Inc. złożyła wniosek o patent na hodowlę świń w 160 krajach.
Zgłoszenia patentowe na „Świnię Monsanto” zostały opublikowane w lutym 2005 r. przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.
W 2009 roku Europejski Urząd Patentowy przyznał firmie Monsanto Inc. WYŁĄCZNĄ LICENCJĘ na hodowlę świń w Europie.
Hodowla licencjonowana wykorzystuje gatunek GMO-688 Pig Patent.
W ramach licencji ten gatunek GMO może być żywiony wyłącznie paszą GMO. Hodowcy trzody chlewnej mają zakaz sprzedaży trzody chlewnej klientom indywidualnym. Nie mogą jej używać nawet dla siebie.
W 2018 roku Monsanto Inc. zostało wykupione przez niemiecki koncern biotechnologiczny Bayer AG za 63 000 000 000 USD.
Więc co tak naprawdę dostajemy za nasze pieniądze? Czy jesteśmy świadomi tego, co jemy?
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16 lat temu amerykańska firma biotechnologiczna Monsanto Inc. złożyła wniosek o patent na hodowlę świń w 160 krajach.
Zgłoszenia patentowe na „Świnię Monsanto” zostały opublikowane w lutym 2005 r. przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.
W 2009 roku Europejski Urząd Patentowy przyznał firmie Monsanto Inc. WYŁĄCZNĄ LICENCJĘ na hodowlę świń w Europie.
Hodowla licencjonowana wykorzystuje gatunek GMO-688 Pig Patent.
W ramach licencji ten gatunek GMO może być żywiony wyłącznie paszą GMO. Hodowcy trzody chlewnej mają zakaz sprzedaży trzody chlewnej klientom indywidualnym. Nie mogą jej używać nawet dla siebie.
W 2018 roku Monsanto Inc. zostało wykupione przez niemiecki koncern biotechnologiczny Bayer AG za 63 000 000 000 USD.
Więc co tak naprawdę dostajemy za nasze pieniądze? Czy jesteśmy świadomi tego, co jemy?
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https://odysee.com/$/invite/@ASTRADYNE:5
https://odysee.com/$/invite/@POLSKA:d
https://odysee.com/$/invite/@EIRE:9
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Playlists:
https://www.bitchute.com/playlist/uSQlB64v01p7/
https://www.bitchute.com/playlist/BsetToAzGEh1/
https://www.bitchute.com/playlist/G13WlFi7xkKJ/
https://www.bitchute.com/playlist/HzCBMDgrL6WN/
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Playlists:
https://rumble.com/c/c-1044583
https://rumble.com/c/c-1037593
https://rumble.com/c/c-1037553
https://rumble.com/c/c-1037523
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