Официально... «И мы будем ходить по домам и стучаться в каждую дверь и мы должны будем убедить, посадить их в машину» (силой!)...

Vera Nika 133 followers Follow 2 Share Add to... Share Report

677 views • November 30, 2021



Думаете такие пожалеют, посмотрят на какие-то документы и «законы»? (И неужели у них оружия меньше, чем у тех, кто собирается лишь «сопротивляться» в своих низких мирских энергиях, т.е. без Защиты Высшего БАЖЕНственного Абсолютного Духа. Как раз, военное положение и введут, под предлогом, ожидая справедливого возмущения народа, как они объявят, якобы «безпорядков»... Хоть что-то уже надо понимать!)



Большинство не представляют, с какими жуткими тёмными силами имеют дело. Но также все и определяются «кто есть что»! Миллиарды лет эволюции душ уже были позади, и сейчас подошло время разделения добра и зла, кто кем стал.

Все сами выбирают.

_____________________________



Большинство землян совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно через изправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ!



Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил Тьмы, и поэтому произходит всё так как сейчас. Необходимо пробудиться духовно, иначе тёмные полностью изполнят свой план, поработив даже живые души, при этом совершив вполне заслуженное наказание безверных бездумных потребителей и врагов Света, Жизни.



Поэтому лишь мирскими прагматичными методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, кроме пробуждения активности, — будет разве что лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.



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(Это пока интернет на выключили, военное ЧП предполагает что вырубят всё, кроме какого-то лишь одного "официального" канала, где будет только запугивание ... почитайте принятый в странах "закон" о военном положении).

Советуйте другим! Прежде узнайте сами.

Кто не поверит, вспомнит позже.



Да Будет Свет!

_____________________________________



Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации



МОЛИТВА СВЕТА



Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

ПоРАзи Своим Светом Тьму!



Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ возполняюсь Тобой!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!

Азъ излучаю Свет!



Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС

Свет ОтРАжает Тьму!



Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

— ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

— «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©



Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya Официально... «И мы будем ходить по домам и стучаться в каждую дверь и мы должны будем убедить, посадить их в машину (силой!)... Увезти их и заставить сделать вакцину в руку...»Думаете такие пожалеют, посмотрят на какие-то документы и «законы»? (И неужели у них оружия меньше, чем у тех, кто собирается лишь «сопротивляться» в своих низких мирских энергиях, т.е. без Защиты Высшего БАЖЕНственного Абсолютного Духа. Как раз, военное положение и введут, под предлогом, ожидая справедливого возмущения народа, как они объявят, якобы «безпорядков»... Хоть что-то уже надо понимать!)Большинство не представляют, с какими жуткими тёмными силами имеют дело. Но также все и определяются «кто есть что»! Миллиарды лет эволюции душ уже были позади, и сейчас подошло время разделения добра и зла, кто кем стал.Все сами выбирают._____________________________Большинство землян совершили ошибку — отвергли ПОМОЩЬ, ЗАЩИТУ Пришедшей Матери МиРАздания, Троицы, Духа Святого Матерь-Отец-Сын в Едином Вечном Лике Самой Любви! Предсказанной «Утешительницы» (Иоанна, гл.14-17), Духа Истины, о Явлении Которой было Возвещано. Поэтому, единственно через изправление сделанной ошибки земляне БУДУТ СПАСЕНЫ!Люди сами себя отдали своим безверием в полную власть жесточайших сил Тьмы, и поэтому произходит всё так как сейчас. Необходимо пробудиться духовно, иначе тёмные полностью изполнят свой план, поработив даже живые души, при этом совершив вполне заслуженное наказание безверных бездумных потребителей и врагов Света, Жизни.Поэтому лишь мирскими прагматичными методами возникшие проблемы не решаются. Действующим таким способом, кроме пробуждения активности, — будет разве что лишь дана возможность убедиться, что это не поможет. Чтобы поняли от Кого единственно ожидать Спасения для тех, кто обратятся через покаяние и Молитву.Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac Всегда можно найти в интернете по поиску:Защита от чипизации, Защита против принудительной вакцинации чипизации, поражающие факторы вакцинации, прививания, что такое метка зверя, Защитная Молитва против чипизации вакцинации(Это пока интернет на выключили, военное ЧП предполагает что вырубят всё, кроме какого-то лишь одного "официального" канала, где будет только запугивание ... почитайте принятый в странах "закон" о военном положении).Советуйте другим! Прежде узнайте сами.Кто не поверит, вспомнит позже.Да Будет Свет!_____________________________________Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta МОЛИТВА СВЕТАМатерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Да Будет Свет!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Пошли мне Свет!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Защити меня Своим Светом!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!ПоРАзи Своим Светом Тьму!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ возполняюсь Тобой!Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС!Азъ излучаю Свет!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОСТварится Свет!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОССтруится Свет!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОССвет ПоРАжает Тьму!Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОССвет ОтРАжает Тьму!Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya Keywords vaccinationtechnologycontroltranshumanismtotalcoronaviruskoronavirusgenocidluciferin

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