Κυβερνητική υπηρεσία της Αργεντινής (A.N.M.A.T.) παραδέχεται ότι τα εμβόλια COVID περιέχουν ΓΡΑΦΕΝΙΟ

Κυβερνητική υπηρεσία της Αργεντινής (A.N.M.A.T.) παραδέχεται ότι τα εμβόλια COVID περιέχουν οξείδιο του ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ !

Επιτέλους, ένας επίσημος φορέας αναγνώρισε ότι τα εμβόλια κατά του COVID-19 περιέχουν οξείδιο του γραφενίου ως μέρος της σύνθεσής τους. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα μετά από αίτημα που υποβλήθηκε για τη διερεύνηση του θανάτου ενός ατόμου μετά τον εμβολιασμό.

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Η τοξικότητα του νανοϋλικού που περιέχεται στα εμβόλια περιγράφεται στην επιστημονική βιβλιογραφία, σε τουλάχιστον 67 άρθρα σχετικά με το θέμα, τα ίδια που συνέταξε η La Quinta Columna πριν από μερικούς μήνες για να επισυνάψει στην τελική έκθεση του Dr. Pablo Campra.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/32cFh6o