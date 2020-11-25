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Врач Lorraine Day о мРНК вакцине от ковида-19 / Dr. Lorraine Day on mRNA covid-19 vaccine
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222 views • November 25, 2020
Перевод сделан с видео (Dr. Lorraine Day on mRNA vaccine) по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Wnz3PEu5wJw
Ссылка на патент WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&;tab=PCTBIBLIO
666 новых случаев заражения
на 20 октября 2020 г.
https://scnow.com/news/local/666-new-cases-of-coronavirus-reported-in-sc/article_42e3b11c-1302-11eb-bdab-6fd55a5bb8c6.html
на 2 ноября 2020 г.
https://www.fox10phoenix.com/news/arizona-reports-666-new-coronavirus-cases-1-additional-death
https://apnews.com/article/virus-outbreak-pandemics-health-arizona-b7c88b464f21c6fd403467fcbd285642
https://www.azcentral.com/story/news/local/arizona-health/2020/11/02/arizona-covid-19-nov-2-update-666-new-cases-1-new-known-death/6121736002/
"И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его – шестьсот шестьдесят шесть.”
Откровение Иоанна 13: 16-18
https://studybible.ru/syn/66/13/
"И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего – того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду.”
2-е послание Фессалоникийцам 2:9-12
https://studybible.ru/syn/60/2/
“... Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод.”
Откровение Иоанна 14:14
https://studybible.ru/syn/66/14/
“... Кто кем побеждён, тот тому и раб.”
2-е послание Петра 2 глава
https://studybible.ru/syn/47/2/
https://www.youtube.com/watch?v=Wnz3PEu5wJw
Ссылка на патент WO2020060606 - CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&;tab=PCTBIBLIO
666 новых случаев заражения
на 20 октября 2020 г.
https://scnow.com/news/local/666-new-cases-of-coronavirus-reported-in-sc/article_42e3b11c-1302-11eb-bdab-6fd55a5bb8c6.html
на 2 ноября 2020 г.
https://www.fox10phoenix.com/news/arizona-reports-666-new-coronavirus-cases-1-additional-death
https://apnews.com/article/virus-outbreak-pandemics-health-arizona-b7c88b464f21c6fd403467fcbd285642
https://www.azcentral.com/story/news/local/arizona-health/2020/11/02/arizona-covid-19-nov-2-update-666-new-cases-1-new-known-death/6121736002/
"И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его – шестьсот шестьдесят шесть.”
Откровение Иоанна 13: 16-18
https://studybible.ru/syn/66/13/
"И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего – того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду.”
2-е послание Фессалоникийцам 2:9-12
https://studybible.ru/syn/60/2/
“... Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод.”
Откровение Иоанна 14:14
https://studybible.ru/syn/66/14/
“... Кто кем побеждён, тот тому и раб.”
2-е послание Петра 2 глава
https://studybible.ru/syn/47/2/
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