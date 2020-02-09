“Enda partiet som vill att Sverige lämnar EU” – intervju med partiledaren för AfS

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5 views • February 09, 2020





Nya Dagbladet tar temperaturen i EU-valsdebatten och har intervjuat Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand om den tuffa synen på EU och varför Sverige likt Storbritannien bör lämna unionen genom ett “Swexit”.



I år är det val till Europaparlamentet den 26 maj och svenska folket ska gå till valurnorna för att rösta. Samtliga riksdagspartier vill att Sverige ska stanna kvar i den överstatliga unionen.



Det enda stora partiet utanför riksdagen som vill att Sverige ska lämna unionen är Alternativ för Sverige (AfS) och som driver en stor kampanj (



Hur kommer det sig att samtliga riksdagspartier är för EU när många svenskar är EU motståndare? Varför är Alternativ för Sverige motståndare till EU? Och vad är de politiska skillnaderna egentligen mellan Alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna?



Detta och mycket mera kan ni höra om i Nya Dagbladets intervju med partiledaren Gustav Kasselstrand. Intervjun kan också laddas ned i mp3-format här: Stöd Nya Dagbladets oberoende journalistik - swisha till 072-722 0172Nya Dagbladet tar temperaturen i EU-valsdebatten och har intervjuat Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand om den tuffa synen på EU och varför Sverige likt Storbritannien bör lämna unionen genom ett “Swexit”.I år är det val till Europaparlamentet den 26 maj och svenska folket ska gå till valurnorna för att rösta. Samtliga riksdagspartier vill att Sverige ska stanna kvar i den överstatliga unionen.Det enda stora partiet utanför riksdagen som vill att Sverige ska lämna unionen är Alternativ för Sverige (AfS) och som driver en stor kampanj ( https://utur.eu/ ) för vårt utträde. Partiet blev i riksdagsvalet 2018 det största partiet bland övriga partier.Hur kommer det sig att samtliga riksdagspartier är för EU när många svenskar är EU motståndare? Varför är Alternativ för Sverige motståndare till EU? Och vad är de politiska skillnaderna egentligen mellan Alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna?Detta och mycket mera kan ni höra om i Nya Dagbladets intervju med partiledaren Gustav Kasselstrand. Intervjun kan också laddas ned i mp3-format här: https://nyadagbladet.se/inrikes/alternativ-for-sverige-enda-partiet-som-vill-att-sverige-lamnar-eu-intervju-med-partiledaren/ Keywords newsswedennya dagbladet

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