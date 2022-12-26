Уильям Ли_ Можно ли питаться так, чтобы победить рак (TED)

Уильям Ли представляет новый подход в лечении рака: ангиогенез, направленный на кровеносные сосуды, питающие опухоль. Первый (и лучший) шаг к победе над раком: употребление продуктов, обладающих антираковой активностью.



Перевод: Дарья Белевич

Редактор: Анна Новикова

Озвучено: Григорий Алексанян

Изображение: TED



ВАЖНО ПОНИМАТЬ! Ангиогенез - лишь один из факторов роста опухоли. Поэтому, как важная часть комплексного подхода к лечению, приём натуральных препаратов и элементов пищи, останавливающих ангиогенез, является оправданным и рекомендованным. Только комплексный подход, затрагивающий все возможные причины болезни и все условия для восстановления организма даёт наиболее высокие шансы на излечение от рака.



Если вы решите применять тот или иной метод альтернативного лечения, то это должно быть ТОЛЬКО как часть лечебного КОМПЛЕКСА, включающего в себя: устранение причины заболевания, детоксикацию организма, иммунномодуляцию, строгую антираковую диету, антимикробную терапию, оксигенацию и ощелачивание, а также важную составляющую - работа с психикой.



На нашем сайте MedAlternativa.info вы можете найти больше полезных материалов на эту тему

🤝 Если вы считаете, что такая информация должна быть доступна всем людям, и если вы хотите ускорить перевод новых материалов, вы можете поддержать работу нашего проекта. Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate



Подписывайтесь на наши группы:

— ВКонтакте https://vk.com/medalternativainfo

— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa

— Телеграм https://t.me/medalternativa_info

— Rutube, https://rutube.ru/channel/24221061/

— Brighteon, https://www.brighteon.com/channels/grinblat



Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьим-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео. Помните, что самолечение может быть опасно!



На сайте borisandinga.com вы можете приобрести вебинары по здоровому образу жизни, натуральному пониманию, профилактике и лечению онкологии, заказать именную книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию», подписанную лично её автором – Борисом Гринблатом на память. Вырученные средства пойдут на развитие и администрирование проекта МедАльтернатива.инфо.

На сайте medalternativa.info Вы можете читать или слушать онлайн книгу «Диагноз – рак: лечиться или жить?» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit

