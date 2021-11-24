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Pandemic of not thinking
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152 views • November 24, 2021
Sam Bailey, November 23, 2021
I had a fascinating interview with Dr. Tom Cowan, we discussed:
Why medicine is broken
The "pandemic"
The secret of nutrition
Impending dystopian medical systems
Alternative pathways forward for health...plus much more!
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Send business/sponsorship inquiries to [email protected]
I had a fascinating interview with Dr. Tom Cowan, we discussed:
Why medicine is broken
The "pandemic"
The secret of nutrition
Impending dystopian medical systems
Alternative pathways forward for health...plus much more!
To buy Dr Tom's incredible new book "Breaking the Spell -The Scientific Evidence for Ending The COVID Delusion"
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Virus Mania in New Zealand:
NZers who would like to order the book locally for $65 (incl. shipping) please contact [email protected]
Virus Mania Audiobook:
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