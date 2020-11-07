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Hommage de MICROSOFT à la grande prêtresse satanique MARINA ABRAMOVIC
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36 views • November 07, 2020
« Le Vendredi Saint, (le 10 avril 2020), Microsoft publiait une vidéo promouvant son association avec l'artiste préféré de l'élite : Marina Abramovic. Après un tollé général, la vidéo a été rendue "privée" et toutes les traces de la campagne ont été effacées du site officiel de Microsoft.
Pour promouvoir son dispositif de réalité mixte Hololens 2, Microsoft s'était associé à l'éminente occultiste Marina Abramovic pour créer un projet artistique appelé The Life. Dans une vidéo promotionnelle publiée sur le compte officiel de Microsoft sur YouTube, Abramovic était décrite comme "la plus légendaire artiste de performance travaillant actuellement".
Le projet artistique consiste en des personnes portant le dispositif Holohens pour assister à une version fantomatique d'Abramovic apparaissant de nulle part tout en se promenant en portant une robe rouge symbolique. » (The vigilant Citizen)
Source :
https://vigilantcitizen.com/latestnews/microsoft-releases-and-deletes-an-ad-with-elite-occultist-marina-abramovic/
Si certains d'entre vous ne connaissent pas encore Marina Abramovic, je vous engage vivement à faire des recherches approfondies sur cette personne. Une sorcière, au sens littéral du terme. Évitez d'utiliser Google comme moteur de recherche, et préférez lui DuckDuckGo, bien plus fiable.
Lire mon article de blogue sur le sujet :
http://www.margueriterothe.com/2020/06/juin-2020-photos-symboliques-du-mois-une-compilation-du-citoyen-vigilant.html
(vous y découvriez, peut-être avec surprise, le satanisme affiché de Melinda Gates)
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
Et plus de 70 vidéos encore sur YouTube, que j’ai abandonné pour cause de censure abusive.
https://www.youtube.com/channel/UCTj5SYzLOd3sLGCNSIp9w6Q
Pour promouvoir son dispositif de réalité mixte Hololens 2, Microsoft s'était associé à l'éminente occultiste Marina Abramovic pour créer un projet artistique appelé The Life. Dans une vidéo promotionnelle publiée sur le compte officiel de Microsoft sur YouTube, Abramovic était décrite comme "la plus légendaire artiste de performance travaillant actuellement".
Le projet artistique consiste en des personnes portant le dispositif Holohens pour assister à une version fantomatique d'Abramovic apparaissant de nulle part tout en se promenant en portant une robe rouge symbolique. » (The vigilant Citizen)
Source :
https://vigilantcitizen.com/latestnews/microsoft-releases-and-deletes-an-ad-with-elite-occultist-marina-abramovic/
Si certains d'entre vous ne connaissent pas encore Marina Abramovic, je vous engage vivement à faire des recherches approfondies sur cette personne. Une sorcière, au sens littéral du terme. Évitez d'utiliser Google comme moteur de recherche, et préférez lui DuckDuckGo, bien plus fiable.
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