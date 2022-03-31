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5 солнц на закате. Cон младшего сына Данила (8 лет), который приснился в январе 2022 г.
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84 views • March 31, 2022
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Делюсь сном младшего сына Данила (8 лет), который ему приснился в январе 2022 г.
Сон про то, как он смотрел в наше окно на кухне, которое в реальности выходит на запад, и видел 5 (пять) солнц в небе за облаками — красноватых и желтоватых оттенков.
Данил:
«Я (был) рядом с нашим кухонным окном. Там есть окно с тремя разделениями. Там (был) такой красивый закат. И там, кажется, 5 (пять) солнц было. Одни были красноватые. Другие - немножечко желтоватые… И вот они как будто в таких облаках красивых были. Я вот с кем-то хотел их пересчитать - кажется, насчиталось 5 (пять). Некоторые были немножечко меньше. Другие - немножечко больше. Это был вечер. То есть это было на закате.”
Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Делюсь сном младшего сына Данила (8 лет), который ему приснился в январе 2022 г.
Сон про то, как он смотрел в наше окно на кухне, которое в реальности выходит на запад, и видел 5 (пять) солнц в небе за облаками — красноватых и желтоватых оттенков.
Данил:
«Я (был) рядом с нашим кухонным окном. Там есть окно с тремя разделениями. Там (был) такой красивый закат. И там, кажется, 5 (пять) солнц было. Одни были красноватые. Другие - немножечко желтоватые… И вот они как будто в таких облаках красивых были. Я вот с кем-то хотел их пересчитать - кажется, насчиталось 5 (пять). Некоторые были немножечко меньше. Другие - немножечко больше. Это был вечер. То есть это было на закате.”
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