Виктория ПреобРАженская. «Управляйте своей судьбой сами». https://youtu.be/C0cWe9dLHw8



«То, что сегодня произходит на территории славянских стран бывшего СССР, — давно было спланировано заокеанскими и прозападными монстрами. Они открыто озвучивали свои ненавистные планы касательно захвата Руси, кровопролитной войны, уничтожения славян как этноса. Но зомбированное стадо до сегодняшнего дня не видит реалий жизни, а продолжает верить зомбоящику, чем подписывает себе смертный приговор на добровольную утилизацию. Серая безропотная обывательская масса, в которую превратили рептильные СМИ бывший единый славянский народ, — сегодня зачищается с планеты Земля. И те, кто это делает, вполне подходят под роль мировых чистильщиков. С одной стороны: они готовят почву для своего чёрного Повелителя мух — Антихриста, с другой — помогают МАХАКАЛИ РАзрушить всё старое и бренное, неспособное к видению и слышанию, осознанию ИСТИНЫ, Что Есть Великая Матерь МиРАздания. Ибо после агонии тёмных Наступит Золотой Век Мировой Женственности Софии Премудрой, Силу Света Которой Воплощает в Эпоху Водолея Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС.

А чтобы вы не сомневались в том, что усилия тёмных направлены на уничтожение славян, Азъ Приведу лишь некоторые цитаты из высказываний тех, кто устроил это кровавое месиво на территории Украины ради своих безумных античеловеческих целей, потенциальной ненависти и злобы к славянам. Делайте выводы сами...».

Читать полностью - https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/upravlyajte-svoej-sudboj-sami



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Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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