STRANGE HIGH ENERGY WEAPON WITH EARTHQUAKE LIGHTS TAKE OUT THE POWER GRID IN THE USA

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THIS IS THE VIDEO THAT SHOWED STRANGE LIGHTS IN THE SKY JUST BEFORE IT TOOK OUT ALL THE POWER BOXES ON LAMP POSTS AND SUB STATIONS - THESE SEEM TO BE A HIGH ENERGY PRISOM LASER OR THERMO NUCLEAR IONIZED IMPLOSION DEVICE SEEN AT MOST DISASTER SITES INCLUDING EARTHQUAKES VOLCANOS ,LEBANON FERTILIZER PORT PLANT , GRENFEL TOWER UK ,THE USA POWER GRID, THE NORWEGIAN POWER GRID, GENERALLY CAUSING DEVASTATING FIRES AND TURNING EVERYTHING INTO DUST , THEY ALL SEEM SIMILAR OR RELATED BUT WHO KNOWS? TIME WILL TELL!