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COVID et Santé Mentale des Jeunes
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10 views • February 01, 2022
Endoctrinement, dépression, suicides, dommages masque et vaccin... La santé mentale des enfants et adolescents a t'elle été malmenée au-delà du réparable?
En raison des fermetures et des confinements liés à la fausse pandémie que nous vivons, les problèmes de santé mentale chez les enfants se sont multipliés ces derniers mois. Il s’agit d’une "vague" de troubles psychologiques, d’urgences pédopsychiatriques, de troubles alimentaires, d’anxiété, de dépression, d’automutilation. Le nombre de suicides chez les adolescents et les jeunes a doublé.
On constate également une augmentation de la violence à l'encontre des enfants, des mauvais traitements et des abus. D’autre part, l’usage des écrans par les enfants et les jeunes a explosé.
De nombreuses études et des rapports scientifiques mettent en évidence cette situation alarmante, avec des chiffres qui ne cessent d'augmenter, et c'est grave car les effets peuvent durer de nombreuses années. En plus on observe une médicalisation obsessive qui vise à vacciner les enfants avec la thérapie génique expérimentale et ceci devient un problème sérieux.
Pourquoi les chiffres des effets graves sur les jeunes, les dommages irréversibles et les décès dus à la vaccination sont-ils dissimulés? De plus, les enfants et les jeunes sont victimes des décrets concernant le port du masque qui nuit à leur santé et aux relations si importantes pour leur développement émotionnel et physique.
Qu'en est-il de l'endoctrinement, de la pression psychologique et du lavage de cerveau qui sont pratiqués à l'égard des plus jeunes qui n'ont pas encore un sens critique et un discernement développés? Quel est l'objectif? Quelles idées sont inculquées dans les écoles par un système éducatif qui a été détourné par l'agenda de l'élite depuis des années?
* Source: Alcyon Pléiades - http://alcyonpleyades.com/
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De nombreuses études et des rapports scientifiques mettent en évidence cette situation alarmante, avec des chiffres qui ne cessent d'augmenter, et c'est grave car les effets peuvent durer de nombreuses années. En plus on observe une médicalisation obsessive qui vise à vacciner les enfants avec la thérapie génique expérimentale et ceci devient un problème sérieux.
Pourquoi les chiffres des effets graves sur les jeunes, les dommages irréversibles et les décès dus à la vaccination sont-ils dissimulés? De plus, les enfants et les jeunes sont victimes des décrets concernant le port du masque qui nuit à leur santé et aux relations si importantes pour leur développement émotionnel et physique.
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