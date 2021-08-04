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Vacuna contra el COVID en Colombia no será obligatoria, pero sí gratuita
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0 view • August 04, 2021
Así lo afirma el representante Ricardo Ferro, que habló del proyecto que busca fijar las reglas para la compra y distribución del medicamento en Colombia.
El congresista aseguró que la ley de la vacuna contra el COVID-19, a punto de ser aprobada, era necesaria para que los colombianos tuvieran acceso al tratamiento que busca frenar la pandemia.
Si no se hubiera trabajado en la norma, sostuvo, “nos tocaba quedarnos viendo por televisión cómo se vacunaban en EE. UU., en Europa, en Argentina, en el resto del mundo y nosotros no nos íbamos a poder vacunar. Necesitábamos una ley que permitiera que se pudieran comprar vacunas en esta etapa experimental con presupuesto oficial”.
El congresista aseguró que la ley de la vacuna contra el COVID-19, a punto de ser aprobada, era necesaria para que los colombianos tuvieran acceso al tratamiento que busca frenar la pandemia.
Si no se hubiera trabajado en la norma, sostuvo, “nos tocaba quedarnos viendo por televisión cómo se vacunaban en EE. UU., en Europa, en Argentina, en el resto del mundo y nosotros no nos íbamos a poder vacunar. Necesitábamos una ley que permitiera que se pudieran comprar vacunas en esta etapa experimental con presupuesto oficial”.
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