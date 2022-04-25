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Yvan Benedetti : « Petit voyage électoral en Absurdie »
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11 views • April 25, 2022
Intervention à chaud le 24 avril au soir 2022 d’Yvan Benedetti sur les résultats électoraux.
Source vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=r1klF3tVKBE
J’ai souvent de la peine à être vraiment d’accord avec Chouard, sauf lorsqu’il dit des vérités fondamentales :
« … l’expression “extrême droite” a été littéralement mise à l’envers par les intellectuels organiques pour diffamer et discréditer les vrais démocrates […] l’extrême droite (le fascisme), ce n’est PAS le racisme et la xénophobie (malheureusement universels), l’extrême droite (le fascisme) c’est le projet de domination totale — extrême — de la classe immense des travailleurs (pauvres) par une classe minuscule d’exploiteurs oisifs (richissimes usuriers) ayant pris d’abord le contrôle de la monnaie, puis de la constitution, et donc de la loi et de l’État, puis de toutes les ressources et richesses, et finalement de tout ce qui vit sur terre. »
https://www.chouard.org/2022/04/18/remarquable-jeanne-jeanne-traduction-voter-pour-macron-cest-voter-pour-le-fascisme-corporatiste-eugeniste-originel/
============================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Source vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=r1klF3tVKBE
J’ai souvent de la peine à être vraiment d’accord avec Chouard, sauf lorsqu’il dit des vérités fondamentales :
« … l’expression “extrême droite” a été littéralement mise à l’envers par les intellectuels organiques pour diffamer et discréditer les vrais démocrates […] l’extrême droite (le fascisme), ce n’est PAS le racisme et la xénophobie (malheureusement universels), l’extrême droite (le fascisme) c’est le projet de domination totale — extrême — de la classe immense des travailleurs (pauvres) par une classe minuscule d’exploiteurs oisifs (richissimes usuriers) ayant pris d’abord le contrôle de la monnaie, puis de la constitution, et donc de la loi et de l’État, puis de toutes les ressources et richesses, et finalement de tout ce qui vit sur terre. »
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