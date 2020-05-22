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JUDY MIKOVITS DENUNCIA CHE CI SARANNO 50.000.000 DI MORTI SOLO CON LA PRIMA VACCINAZIONE PER IL COVID-19
Vivere in modo naturale
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1699 views • May 22, 2020
JUDY MIKOVITS DENUNCIA CHE CI SARANNO 50.000.000 DI MORTI SOLO CON LA PRIMA VACCINAZIONE PER IL COVID-19


La dottoressa Judy Anne Mikovits è una ricercatrice americana.

La dott.ssa Judy A. Mikovits ha conseguito una laurea in chimica con una specializzazione in biologia presso l'Università della Virginia nel 1980 e un dottorato di ricerca in biochimica e biologia molecolare presso la George Washington University nel 1992. Nella sua ricerca di 35 anni per comprendere e trattare le malattie croniche , è stata co-autrice di articoli e seminari che culminano con almeno un decennio di ricerca in ciascuno dei quattro campi: immunologia, chimica dei prodotti naturali, epigenetica e sviluppo di farmaci per l'HIV / AID.







Video già censurato nel mio canale youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=KAdwfgOFJ3o



Il vaccino antinfluenzale aumenta il rischio di coronavirus del 36% afferma uno studio militare

https://sciechimicheinformazionicorrette.blogspot.com/2020/05/il-vaccino-antinfluenzale-aumenta-il-rischio-di-coronavirus-del-36-per-cento-afferma-uno-studio-militare.html


Lo studio dimostra che il vaccino contro il coronavirus non funzionerebbe mai; potrebbe effettivamente creare PIÙ nuovi virus attraverso la ricombinazione negli ospiti umani

https://sciechimicheinformazionicorrette.blogspot.com/2020/04/lo-studio-dimostra-che-il-vaccino-contro-il-coronavirus-non-funzionerebbe-mai-potrebbe-effettivamente-creare-PIU-nuovi-virus-attraverso-la-ricombinazione-negli-ospiti-umani.html


Coronavirus: Bergamo e Brescia sono le città più vaccinate d'Italia contro la meningite e l'influenza, e ora i morti non si contano..

https://sciechimicheinformazionicorrette.blogspot.com/2020/03/coronavirus-bergamo-e-la-citta-piu-vaccinata-d-Italia-contro-la-meningite-e-l-influenza-e-ora-i-morti-non-si-contano.html


Perché l'idea del vaccino antinfluenzale obbligatorio per contenere il covid-19 fa acqua da tutte le parti

https://www.vivereinmodonaturale.com/2020/05/perche-lidea-del-vaccino-antinfluenzale-obbligatorio-per-contenere-il-covid-19-fa-acqua-da-tutte-le-parti.html


Una nuova ricerca dimostra che i vaccini diffondono malattie infettive, causando fino a 15 volte PIÙ infezioni tra i bambini completamente vaccinati

https://sciechimicheinformazionicorrette.blogspot.com/2020/03/una-nuova-ricerca-dimostra-che-i.html


Dr. Rowen: Il vaccino antinfluenzale può renderti più suscettibile al coronavirus

https://www.vivereinmodonaturale.com/2020/03/dr-rowen-il-vaccino-antinfluenzale-puo-renderti-suscettibile-al-coronavirus.html



Etc etc etc..
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