JUDY MIKOVITS DENUNCIA CHE CI SARANNO 50.000.000 DI MORTI SOLO CON LA PRIMA VACCINAZIONE PER IL COVID-19

JUDY MIKOVITS DENUNCIA CHE CI SARANNO 50.000.000 DI MORTI SOLO CON LA PRIMA VACCINAZIONE PER IL COVID-19La dottoressa Judy Anne Mikovits è una ricercatrice americana.La dott.ssa Judy A. Mikovits ha conseguito una laurea in chimica con una specializzazione in biologia presso l'Università della Virginia nel 1980 e un dottorato di ricerca in biochimica e biologia molecolare presso la George Washington University nel 1992. Nella sua ricerca di 35 anni per comprendere e trattare le malattie croniche , è stata co-autrice di articoli e seminari che culminano con almeno un decennio di ricerca in ciascuno dei quattro campi: immunologia, chimica dei prodotti naturali, epigenetica e sviluppo di farmaci per l'HIV / AID.Video già censurato nel mio canale youtube.Il vaccino antinfluenzale aumenta il rischio di coronavirus del 36% afferma uno studio militareLo studio dimostra che il vaccino contro il coronavirus non funzionerebbe mai; potrebbe effettivamente creare PIÙ nuovi virus attraverso la ricombinazione negli ospiti umaniCoronavirus: Bergamo e Brescia sono le città più vaccinate d'Italia contro la meningite e l'influenza, e ora i morti non si contano..Perché l'idea del vaccino antinfluenzale obbligatorio per contenere il covid-19 fa acqua da tutte le partiUna nuova ricerca dimostra che i vaccini diffondono malattie infettive, causando fino a 15 volte PIÙ infezioni tra i bambini completamente vaccinatiDr. Rowen: Il vaccino antinfluenzale può renderti più suscettibile al coronavirusEtc etc etc..