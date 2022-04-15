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Уринотерапия отходы организма или лекарство для самоисцеления. Доктор Келли Броган и Эрик Касано
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169 views • April 15, 2022
Этот метод наиболее самодостаточен в плане обретения контроля над своим здоровьем, который может обещать глубокое исцеление и нормализацию серьёзнейших дисбалансов в организме, который не требует ничего, кроме вашего собственного тела для самоисцеления. Этот метод поможет всем, у кого проблемы с пищеварением, у кого какие-либо аутоиммунные заболевания, аллергия, онкология.
Перевод: Медальтернатива.инфо
Оригинал видео тут https://www.kellybroganmd.com/blog/urine-therapy-waste-or-self-healing-medicine#readfreely
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Перевод: Медальтернатива.инфо
Оригинал видео тут https://www.kellybroganmd.com/blog/urine-therapy-waste-or-self-healing-medicine#readfreely
⏬ Материалы в тему
· Необходимые условия для обеспечения эффективности натурального лечения рака. Борис Гринблат https://medalternativa.info/our/speak/usloviya-lecheniya-raka/
· Лучшее средство от всех болезней – ваша иммунная система https://medalternativa.info/entry/ot-boleznej-immunnaya-sistema/
· Медицина здорова, пока люди больны? https://medalternativa.info/entry/meditsina-zdorova-lyudi-bolny/
· Ошибки при использовании натуральных (альтернативных) методов лечения рака https://medalternativa.info/our/speak/oshibki-alternativnyh-metodov-lecheniya/
· Более 250 натуральных лекарственных средств, одерживающих превосходство над фармацевтическими препаратами https://medalternativa.info/entry/250-naturalnyh-lekarstv/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете, что такая информация должна быть доступна всем людям, и если вы хотите ускорить перевод новых материалов, вы можете поддержать работу нашего проекта. Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate
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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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