safe my people israel,

OVER HALF THE POPULATION OF GAZA ARE INNOCENT CHILDREN
THE LUCIFERIAN CABAL ( ELETE'S ) WANT TO SACRAFICE THESE PURE CHILDREN OF GOD
DON'T LET IT HAPPEN IN THE NAME OF JESUS IT SHALL NOT HAPPEN
RAISE YOUR VOICES AND YOUR PRAYERS WITH ALL YOUR HEART
PERFECT LOVE CAST OUT ALL FEAR
IF YOU DO NOT STAND FOR THOSE WHO CAN'T STAND FOR THEMSELVES THEN YOU ARE JUST AS GUILTY AS THE LUCIFERIAN CABAL ( ELETE'S )
THE CABAL HAS BLOCKED ALL EXITS SO THE INNOCENT CANNOT RUN FOR THEIR LIVES
GAZA STRIP IS ONLY 25 MILES WIDE AND 5 MILES ACROSS AND OVER 2 MILLION INNOCENT HUMAN BEINGS LIVE THERE
WHAT YOU DO TO OTHER'S YOU DO TO YOURSELF AND GOD RED ALERT ) ( URGENT SHARE ) OVER HALF THE POPULATION OF GAZA ARE INNOCENT CHILDREN THE LUCIFERIAN CABAL ( ELETE'S ) WANT TO SACRAFICE THESE PURE CHILDREN OF GOD DON'T LET IT HAPPEN IN THE NAME OF JESUS IT SHALL NOT HAPPEN RAISE YOUR VOICES AND YOUR PRAYERS WITH ALL YOUR HEART PERFECT LOVE CAST OUT ALL FEAR IF YOU DO NOT STAND FOR THOSE WHO CAN'T STAND FOR THEMSELVES THEN YOU ARE JUST AS GUILTY AS THE LUCIFERIAN CABAL ( ELETE'S ) THE CABAL HAS BLOCKED ALL EXITS SO THE INNOCENT CANNOT RUN FOR THEIR LIVES GAZA STRIP IS ONLY 25 MILES WIDE AND 5 MILES ACROSS AND OVER 2 MILLION INNOCENT HUMAN BEINGS LIVE THERE WHAT YOU DO TO OTHER'S YOU DO TO YOURSELF AND GOD
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