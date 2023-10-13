Create New Account
safe my people israel,
channel image
Be Children of Light
232 Subscribers
29 views
Published 16 hours ago

OVER HALF THE POPULATION OF GAZA ARE INNOCENT CHILDREN


THE LUCIFERIAN CABAL ( ELETE'S ) WANT TO SACRAFICE THESE PURE CHILDREN OF GOD


DON'T LET IT HAPPEN IN THE NAME OF JESUS IT SHALL NOT HAPPEN


RAISE YOUR VOICES AND YOUR PRAYERS WITH ALL YOUR HEART


PERFECT LOVE CAST OUT ALL FEAR


IF YOU DO NOT STAND FOR THOSE WHO CAN'T STAND FOR THEMSELVES THEN YOU ARE JUST AS GUILTY AS THE LUCIFERIAN CABAL ( ELETE'S )


THE CABAL HAS BLOCKED ALL EXITS SO THE INNOCENT CANNOT RUN FOR THEIR LIVES


GAZA STRIP IS ONLY 25 MILES WIDE AND 5 MILES ACROSS AND OVER 2 MILLION INNOCENT HUMAN BEINGS LIVE THERE


WHAT YOU DO TO OTHER'S YOU DO TO YOURSELF AND GOD RED ALERT ) ( URGENT SHARE ) OVER HALF THE POPULATION OF GAZA ARE INNOCENT CHILDREN THE LUCIFERIAN CABAL ( ELETE'S ) WANT TO SACRAFICE THESE PURE CHILDREN OF GOD DON'T LET IT HAPPEN IN THE NAME OF JESUS IT SHALL NOT HAPPEN RAISE YOUR VOICES AND YOUR PRAYERS WITH ALL YOUR HEART PERFECT LOVE CAST OUT ALL FEAR IF YOU DO NOT STAND FOR THOSE WHO CAN'T STAND FOR THEMSELVES THEN YOU ARE JUST AS GUILTY AS THE LUCIFERIAN CABAL ( ELETE'S ) THE CABAL HAS BLOCKED ALL EXITS SO THE INNOCENT CANNOT RUN FOR THEIR LIVES GAZA STRIP IS ONLY 25 MILES WIDE AND 5 MILES ACROSS AND OVER 2 MILLION INNOCENT HUMAN BEINGS LIVE THERE WHAT YOU DO TO OTHER'S YOU DO TO YOURSELF AND GOD

Keywords
let no man deceive youby vain wordsby any means

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world

Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.

Your privacy is protected. Subscription confirmation required.

Related videos

logo

Brighteon © 2023 All Rights Reserved. Privacy | Terms All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for content uploaded by contributing content providers.

Open a support ticket