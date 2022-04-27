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What Did Trump Just Say? -> 'The World Is Gonna Been Blown to Pieces!' [26.04.2022]
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265 views • April 27, 2022
Thinks are 'connected' and There is NO such thing as a 'Coincidence'!
Problem-Reaction-Solution: https://duckduckgo.com/?q=problem+reaction+solution&;t=h_&ia=web
Predictive Programming (MKultra) https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming+mkultra&;t=hx&va=g&ia=web
Social Engineering https://duckduckgo.com/?q=social+engineering&;t=hx&va=g&ia=web
Subliminal Messages: https://duckduckgo.com/?q=subliminal+messages+definition&;t=h_&ia=definition
Mass Psychosis: https://duckduckgo.com/?q=Mass+Psychosis&;t=h_&ia=web
Cognitive Dissonance: https://duckduckgo.com/?q=cognitive+dissonance&;t=h_&ia=web
What is Doublespeak NPM- and NewSpeak?: Professor William Lutz C-SPAN Interview [1989]:
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Controlled Opposition: https://duckduckgo.com/?q=controlled+opposition&;t=h_&ia=web
Psyop: https://duckduckgo.com/?q=psyop+definition&;t=h_&ia=definition
Pharmacia (Sorcery disguised as Medicine): https://duckduckgo.com/?q=pharmacia&;t=h_&ia=web
6,420 Views apr 26, 2022
A Call for an Uprising - 35K subscribers
https://youtu.be/I5QX4sTa75Y
https://www.youtube.com/channel/UC7qKe7QTZ3B5BwgX2lDbF_Q
Problem-Reaction-Solution: https://duckduckgo.com/?q=problem+reaction+solution&;t=h_&ia=web
Predictive Programming (MKultra) https://duckduckgo.com/?q=predictive+programming+mkultra&;t=hx&va=g&ia=web
Social Engineering https://duckduckgo.com/?q=social+engineering&;t=hx&va=g&ia=web
Subliminal Messages: https://duckduckgo.com/?q=subliminal+messages+definition&;t=h_&ia=definition
Mass Psychosis: https://duckduckgo.com/?q=Mass+Psychosis&;t=h_&ia=web
Cognitive Dissonance: https://duckduckgo.com/?q=cognitive+dissonance&;t=h_&ia=web
What is Doublespeak NPM- and NewSpeak?: Professor William Lutz C-SPAN Interview [1989]:
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
Controlled Opposition: https://duckduckgo.com/?q=controlled+opposition&;t=h_&ia=web
Psyop: https://duckduckgo.com/?q=psyop+definition&;t=h_&ia=definition
Pharmacia (Sorcery disguised as Medicine): https://duckduckgo.com/?q=pharmacia&;t=h_&ia=web
6,420 Views apr 26, 2022
A Call for an Uprising - 35K subscribers
https://youtu.be/I5QX4sTa75Y
https://www.youtube.com/channel/UC7qKe7QTZ3B5BwgX2lDbF_Q
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