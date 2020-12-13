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АZЪ Есмь СВЕТ! АZЪ Есмь ЛЮБОВЬ! АZЪ Есмь Истина! Просмотр опасен для биороботов, зомби, рептилоидов https://youtu.be/_lmLlM8vvaQ
Текстовая версия Статьи: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/az-esm-svet!-az-esm-lyubov!-az-esm-istina «АZЪ Есмь СВЕТ! АZЪ Есмь ЛЮБОВЬ! АZЪ Есмь Истина!». Читает Автор.
Фрагмент:
«Изначально на Руси русы называли себя, употребляя местоимение Азъ. И это было достойно человека, осознающего своё Духовное Произхождение. Веками шёл постепенный захват Земли тёмными отпрысками Антибха. Их задачей являлось унизить и предать забвению Матерь Светов — Абсолют Софии Премудрой, дабы унизить Детей Её и погубить человеческие души. Русь-Сурья-Русло — Лоно Руси всегда было Изначальным Аспектом всего Сущего. Это знали ненавистники Матери Мира. В зависти и злобе они внедряли свои коварные планы по разрушению и уничтожению Прекрасной Матушки Сурьи-Руси — Сказочно-Волшебной РАДАНЫ Духовного Племени Нетеров. Но над всеми Нетерами (Неземными), полубагами, стихиалями всегда Стояла и Стоит Единая ПРАРАДАтельница — Матерь Света. РАжаница, Берегиня, Защитница. Это знают во всех Мирах. Это знали древние русы. А Русия-Сурия текла мёдом и молоком по Небесным хлябям. И Небесное Было РАвно Земному. И Свет Царил во Вселенной! Пока вероломное стадо бездуховных сущностей не начало хитро и подло вторгаться и истреблять жизнь во Вселенной и Святую ПриРАду Матери Софии Премудрой. Всё началось с конца четвёртой расы. Тогда чёрное жречество Антибха Сета уже достаточно окрепло в Земных покровах и ухищрениями начало бороться с Культом Света Матери Мира. Катастрофа, сокрывшая Атлантиду в пучине морской, — стала откликом на вопиющее попрание Кона Прави»
(Виктория ПреобРАженская. «АZЪ Есмь СВЕТ! АZЪ Есмь ЛЮБОВЬ! АZЪ Есмь Истина!», 19.03.2016).
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Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/08/29/az-esm-svet-az-esm-lubov-az-esm-istina-prosmotr-opasen-dlya-biorobotov-zombi-reptiloidov-video/
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