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5G АПОКАЛИПСИС – УГРОЗА УНИЧТОЖЕНИЯ
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298 views • January 16, 2021
МедАльтернатива.инфо представляет русский перевод нового документального фильма «5G АПОКАЛИПСИС – УГРОЗА УНИЧТОЖЕНИЯ» (“5G APOCALYPSE - THE EXTINCTION EVENT”) об угрозах, которые несёт с собой новая технология связи 5G. Благодарим портал Kramola.info за финансовую поддержку русского перевода.
Пятое поколение беспроводной связи или 5G (5 generation), разворачивается сейчас во многих странах мира без каких-либо исследований на безопасность. И многие ученые, врачи и экологические активисты выступают за то, что это необходимо остановить, потому что наука однозначно сходится в оценке вредоносного воздействия беспроводного излучения. Это излучение связано с бесплодием, аутизмом, болезнью Альцгеймера, раком, опухолями сердца и мозга, повреждением ДНК и многими другим нарушениями в работе организма человека и других форм жизни.
Полнометражный документальный фильм «5G АПОКАЛИПСИС – УГРОЗА УНИЧТОЖЕНИЯ» раскрывает экзистенциальную угрозу новой технологии 5G человечеству и всему живому, таким образом, который мы никогда еще не представляли себе! В фильме участвуют ученые, эксперты по военным технологиям, молекулярные и клеточные биологи, врачи и активисты.
Посмотрите этот фильм и поделитесь с ним со своими знакомыми!
Источник - New Earth Project: https://youtu.be/ol3tAxnNccY
(по ссылке в описании к видео приведён огромный список ссылок на использованные источники и исследования)
Фильм переведён на русский язык силами проекта “МедАльтернатива.инфо” при финансовой поддержке портала Kramola.info
Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Поддержать проект:
Все материалы на наших ресурсах абсолютно бесплатно доступны всем желающим. Тем не менее, создание контента и особенно перевод фильмов требуют материальных затрат, поэтому мы нуждаемся в помощи неравнодушных зрителей.
Если вам интересны видеоматериалы, которые мы переводим, вы можете поддержать нашу работу по их переводу на русский язык.
Вы можете оказать свою помощь, переведя любую посильную для вас сумму через одну из из предложенных систему платежей на странице поддержки проекта: https://medalternativa.info/donate/
Материалы в тему:
• Опасность 5G: 10 фактов о сотовой связи пятого поколения: https://medalternativa.info/video/opasnost-5g/
• Наши люди – не животные: ЕС останавливает внедрение 5G из-за угрозы здоровью людей: http://katyusha.org/view?id=12177
• Технология 5G исключительно губительна для здоровья человека и окружающей среды – мнение ученых:
https://politus.ru/v-mire/3767-tehnologija-5g-iskljuchitelno-gubitelna-dlja-zdorovja-cheloveka-i-okruzhajuschej-sredy-mnenie-uchenyh.html#sel=2:1,70:57
• Вред 5g вышки в России недооценен, как они выглядят и чем они опасны: https://besprovodnik.ru/vyshki-5g-vred-zdorovyu/
• Жители Калифорнии выступили против развития 5G из-за страха заболеть раком: https://hightech.fm/2018/09/11/5g-2
• Крупнейшее исследование излучения вышек сотовой связи подтвердило связь с развитием рака: https://medalternativa.info/entry/izluchenie-vyshek-svyazi-i-rak/
• «Канцерогенные факторы: грязное электричество» (фрагмент из книги “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”): https://medalternativa.info/entry/online-8/#i-16
• Документальный фильм “Резонанс. Жизнь в океане микроволн”: https://medalternativa.info/video/elektromagnitnye-izlucheniya/
Пятое поколение беспроводной связи или 5G (5 generation), разворачивается сейчас во многих странах мира без каких-либо исследований на безопасность. И многие ученые, врачи и экологические активисты выступают за то, что это необходимо остановить, потому что наука однозначно сходится в оценке вредоносного воздействия беспроводного излучения. Это излучение связано с бесплодием, аутизмом, болезнью Альцгеймера, раком, опухолями сердца и мозга, повреждением ДНК и многими другим нарушениями в работе организма человека и других форм жизни.
Полнометражный документальный фильм «5G АПОКАЛИПСИС – УГРОЗА УНИЧТОЖЕНИЯ» раскрывает экзистенциальную угрозу новой технологии 5G человечеству и всему живому, таким образом, который мы никогда еще не представляли себе! В фильме участвуют ученые, эксперты по военным технологиям, молекулярные и клеточные биологи, врачи и активисты.
Посмотрите этот фильм и поделитесь с ним со своими знакомыми!
Источник - New Earth Project: https://youtu.be/ol3tAxnNccY
(по ссылке в описании к видео приведён огромный список ссылок на использованные источники и исследования)
Фильм переведён на русский язык силами проекта “МедАльтернатива.инфо” при финансовой поддержке портала Kramola.info
Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Поддержать проект:
Все материалы на наших ресурсах абсолютно бесплатно доступны всем желающим. Тем не менее, создание контента и особенно перевод фильмов требуют материальных затрат, поэтому мы нуждаемся в помощи неравнодушных зрителей.
Если вам интересны видеоматериалы, которые мы переводим, вы можете поддержать нашу работу по их переводу на русский язык.
Вы можете оказать свою помощь, переведя любую посильную для вас сумму через одну из из предложенных систему платежей на странице поддержки проекта: https://medalternativa.info/donate/
Материалы в тему:
• Опасность 5G: 10 фактов о сотовой связи пятого поколения: https://medalternativa.info/video/opasnost-5g/
• Наши люди – не животные: ЕС останавливает внедрение 5G из-за угрозы здоровью людей: http://katyusha.org/view?id=12177
• Технология 5G исключительно губительна для здоровья человека и окружающей среды – мнение ученых:
https://politus.ru/v-mire/3767-tehnologija-5g-iskljuchitelno-gubitelna-dlja-zdorovja-cheloveka-i-okruzhajuschej-sredy-mnenie-uchenyh.html#sel=2:1,70:57
• Вред 5g вышки в России недооценен, как они выглядят и чем они опасны: https://besprovodnik.ru/vyshki-5g-vred-zdorovyu/
• Жители Калифорнии выступили против развития 5G из-за страха заболеть раком: https://hightech.fm/2018/09/11/5g-2
• Крупнейшее исследование излучения вышек сотовой связи подтвердило связь с развитием рака: https://medalternativa.info/entry/izluchenie-vyshek-svyazi-i-rak/
• «Канцерогенные факторы: грязное электричество» (фрагмент из книги “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”): https://medalternativa.info/entry/online-8/#i-16
• Документальный фильм “Резонанс. Жизнь в океане микроволн”: https://medalternativa.info/video/elektromagnitnye-izlucheniya/
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