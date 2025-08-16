BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Extracto del programa "Salvados": SOBREMEDICADOS 7/Abr/2013 - Subtitulado en portugués
uraniano
uraniano
30 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
5 views • 20 hours ago

Resumen de momentos de varias entrevistas del programa "Salvados" dedicado a la relación entre la industria farmacéutica, los médicos, y el sistema de salud pública.

"Salvados" es un programa de televisión español de reportajes de actualidad, emitido por el canal La Sexta, producido y presentado desde 2008 hasta 2019 por Jordi Évole.

Se han agregado subtítulos en portugués para ser compartido con personas de Brasil.

Keywords
farmaciamedicinasalvados
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy