Extracto del programa "Salvados": SOBREMEDICADOS 7/Abr/2013 - Subtitulado en portugués

Resumen de momentos de varias entrevistas del programa "Salvados" dedicado a la relación entre la industria farmacéutica, los médicos, y el sistema de salud pública.
"Salvados" es un programa de televisión español de reportajes de actualidad, emitido por el canal La Sexta, producido y presentado desde 2008 hasta 2019 por Jordi Évole.
Se han agregado subtítulos en portugués para ser compartido con personas de Brasil.