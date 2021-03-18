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Berlin-Corona-Demo: Ortung? 5G? - Zusammenhänge (siehe Beschreibung)
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Wir verneigen uns vor allen Aktivisten, die ihren Hintern hochkriegen gegen die Ungerechtigkeiten in unserer Welt, ABER:
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
In der Hauptstadt wurde einmal wieder deutlich, dass Menschen in einer Richtung laaangsam aufgewacht sein können, aber in unzähligen anderen Richtungen noch ganz tief und zufrieden ihren Dornröschenschlaf schlummern.
Wurde ihnen eben noch erklärt, wie sie überwacht werden, halten alle ganz glücklich ihren spätestens dann angeschalteten Tracker-Chip in der Hand um vereint im LED-Fieber zu leuchten, sobald der hektische Malle-Animator nur kurz dazu auffordert. Dass sie sich in der Smart-City Berlin auf der Diginet-5G-Kontrollstrecke wie in Mailand und Wuhan, wo Menschen mithilfe der EMS zu Tode gegrillt wurden, im sogenannten "Real-Labor" befanden, und ihre Daten beim Glühwürmchen-Spiel prima von den alle 20 m aufgestellten `Smart Poles´ abgezapft werden konnten, wusste der heisere, bereits sauerstoffunterversorgte Schreihals Nana „Lifestyler“ Domena auf der Bühne (hoffentlich) selber nicht.
https://www.smart-city-berlin.de
Außerdem können von 5G-60 GHz veränderte Sauerstoff-Moleküle vom Hämoglobin des menschlichen Blutes nicht mehr transportiert werden. Als Folge ergibt sich eine Mangelversorgung mit Sauerstoff in den Organen (speziell Lunge, Gehirn, Herz) und führt im Extremfall zum Herzinfarkt, z.B. bei den Menschen, deren Versorgung der Zellen mit Sauerstoff sowieso schon schlecht. ist...
Woher kennen wir das? - Richtig: TOD nicht durch COVID-19 sondern durch 5G!!
Schauen wir 'mal, wieviele "Infizierte" die Demo-Berlin hervorbringt.
Falls jemand betroffen ist, könnte er nach John Humble und MMS bzw. CDL recherchieren...
https://www.brighteon.com/6b329262-56fe-4105-85ca-acd743c63780
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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Wurde ihnen eben noch erklärt, wie sie überwacht werden, halten alle ganz glücklich ihren spätestens dann angeschalteten Tracker-Chip in der Hand um vereint im LED-Fieber zu leuchten, sobald der hektische Malle-Animator nur kurz dazu auffordert. Dass sie sich in der Smart-City Berlin auf der Diginet-5G-Kontrollstrecke wie in Mailand und Wuhan, wo Menschen mithilfe der EMS zu Tode gegrillt wurden, im sogenannten "Real-Labor" befanden, und ihre Daten beim Glühwürmchen-Spiel prima von den alle 20 m aufgestellten `Smart Poles´ abgezapft werden konnten, wusste der heisere, bereits sauerstoffunterversorgte Schreihals Nana „Lifestyler“ Domena auf der Bühne (hoffentlich) selber nicht.
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