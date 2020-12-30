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Renforcer votre immunité par l'hormèse - CDL70 - Interview Alex Ferrini - Jean-Jacques Crevecoeur
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7 views • December 30, 2020
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Dans cette conversation du lundi préenregistrée, je vous propose une entrevue réalisée avec Alex Ferrini, le réalisateur du magnifique documentaire « Vivante - le secret de la force » consacré au principe universel de l'hormèse…
Quelques références pratiques :
— pour visionner le film « Vivante - le secret de la force », cliquez sur ce lien : https://vimeo.com/ondemand/vivante/379086340
— pour accéder au site officiel du film : www.vivante-lefilm.com
En cadeau pour les membres de la chaîne privée :
— Le complément de VIVANTE - RÉGÉNÉRATION (avec Thierry Casasnovas) : https://youtu.be/3hNGHHE5Oz0
— Le deuxième film d’Alex - EN LIBERTÉ : https://youtu.be/rj7j7hgHM7w
— Le premier film d’Alex - LA PREMIÈRE ET DERNIÈRE RÉVOLUTION : https://youtu.be/2jMWLsegDs0 ( sous titres dans les paramètres )
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publication de cette vidéo : lundi 28 décembre 2020
Dans cette conversation du lundi préenregistrée, je vous propose une entrevue réalisée avec Alex Ferrini, le réalisateur du magnifique documentaire « Vivante - le secret de la force » consacré au principe universel de l'hormèse…
Quelques références pratiques :
— pour visionner le film « Vivante - le secret de la force », cliquez sur ce lien : https://vimeo.com/ondemand/vivante/379086340
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— Le deuxième film d’Alex - EN LIBERTÉ : https://youtu.be/rj7j7hgHM7w
— Le premier film d’Alex - LA PREMIÈRE ET DERNIÈRE RÉVOLUTION : https://youtu.be/2jMWLsegDs0 ( sous titres dans les paramètres )
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