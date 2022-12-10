ποίημα - AΝ ΔΕΝ ΠΡΟΔΩΣΕΙΣ! - Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».

ποίημα - AΝ ΔΕΝ ΠΡΟΔΩΣΕΙΣ! - Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη. «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)» https://ugetube.com/watch/LjiEIMIlDrRmPrF , https://rumble.com/v1zxw5p-christ-is-love.html . Πηγή: https://youtu.be/HJBprNNiq5g .
ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ ΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ "ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ" http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ (“ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ”) https://www.brighteon.com/bddd5c83-17b2-4f57-b719-0b771090ad3a , https://ugetube.com/watch/LKbGv8Gd7ZLpzEC , https://rumble.com/v1ychym-the-only-holy-purpose-of-our-lives-is-from-the-image-of-the-holy-god-to-rea.html .THE ONLY TRUE HOLY PURPOSE OF OUR LIVES IS FROM THE IMAGE OF THE HOLY GOD TO REACH THE LIKENESS OF.
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ (ΓΕΝ. 1, 26: «ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ») ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ (Α΄ Πέτρου, 1, 16: «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι») ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ… ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ("Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"), ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ "ΝΟΕΡΑ" ΠΡΟΣΕΥΧΗ ("ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ". Α΄ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΙ: 16 "Πάντοτε χαίρετε, 17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς".) ΚΑΙ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΝΗΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΤΟΝΩΝ ΕΩΣΦΟΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, Η ΣΟΥΦΛΗ, Ο ΚΑΝΑΚΗΣ… ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1wu3j0-antichrist-zionism.html , https://www.brighteon.com/5389458f-b485-43b9-99f7-d12e83a8649b , https://ugetube.com/watch/XgYmOTfUmCECyEc . ΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΙ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .
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