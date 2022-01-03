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COV-ID 2020. Принудительная вакцинация-чипизация
Vera Nika
Vera Nika
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574 views • January 03, 2022

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya 

_________________ 

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021. Из Видео https://youtu.be/TUGEO13dfp0 ).

__________________________

COV-ID 2020. Принудительная вакцинация-чипизация. Статья Виктории ПреобРАженской. https://youtu.be/Qm29mMx6v-s

Читает Автор.

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/antihrist-izpravno-zagonyaet-ves-mir-v-svoyo-zverinoe-stojlo — «Антихрист изправно загоняет весь мир в своё звериное стойло, а его служители ему помогают!».

Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/04/07/cov-id-2020.-prinuditelnaya-vakcinaciya-chipizaciya.-statya-marii-devi-hristos-video/ ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт). 

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