Un Moment de Prières avec Père Eric et Padre Bruno du 20.04.2023. Conscience et Liberté

Soyez les bienvenus sur la chaîne Chrétiens d'Occident, pour le live de ce soir, en duplex de Colombie, que vous pourrez revoir en replay. pour contacter Padre Bruno: [email protected] pour contacter Père Eric: [email protected] Playlist "Réunions de Lectures et de Prières" des anciennes réunions: • Un Moment de Priè... Retrouvez, également, toutes nos vidéos sur Rumble : https://rumble.com/c/c-930913 en utilisant un VPN chaine sur Odysee: https://odysee.com/@P%C3%A8re_Elric_d... Chaîne de Padre Bruno: / @padrebrunodelegl... Chaîne de Père Eric: / @pereelricdebelen... Musique Wilanna - Chaîne Youtube : / @wilanna7397 site internet de Wilanna : https://www.wilannamusic.com/ Nos remerciements à Wynn de Gyfu et Ansy Dotra pour les textes mis à disposition gratuitement pour nos réunions de prières. Ordre Religieux de Saint André Chapelle à Antibes 10 avenue Emilie 06600 Antibes

