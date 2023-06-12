EL RESET FINANCIERO - Melissa Cuimmei 1º entrevista subtitulado al español. Dic 21 - Iconoclast

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Censurada en Youtube después de tener 5 millones de visualizaciones.
Más detalles en:
https://elinvestigador.org/entrevista-melissa-cuimmei-espanol-sociedad-suscripcion/
1. No son pasaportes de vacunas: Son pasaportes de datos. Son pasaportes de participación, pero no hay ninguna razón médica detrás de ellos. Esa será tu identificación completa y ellos pueden controlarte o excluirte de la sociedad con un click.
2. El CovidPass es para que accedas al sistema de identificación digital: El sistema de identificación es para asociarlo a tu sistema financiero, que conectarán con las CBDC (monedas digitales de bancos centrales). Con esto tendrían el CONTROL TOTAL sobre cada INDIVIDUO, sus finanzas y su comportamiento (sist. de créditos sociales). Ese el el nuevo sistema financiero de control Totalitario que quieren implantar. (Y el que no lo acepte lo excluirán de la sociedad).
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