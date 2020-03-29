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Csurka István kimondja az igazat Soros Györgyről - A CEU pedig nem egyetem, mondja Antall József
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71 views • March 29, 2020
Csurka István kimondja az igazat Soros Györgyről - A CEU pedig nem egyetem, mondja Antall József
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A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Website -- VilagHelyzete
1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com
☑ Facebook --
2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete
4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
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☑ Youtube-channel --
⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV
☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/
➡️ ➡️ ➡️
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Watched the video!
☐ Liked?
☐ Subscribed?
--------------------------------------
All of my opinions in this video are my own, I was not paid to make this video. Please check my website for articles and for the Truth.
AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCE
In a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...
http://www.VilagHelyzete.com/
Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE:
http://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
Please SUPPORT! Kérlek támogass a munkámban!
Ha úgy érzed értékes a VilagHelyzete és Alternatív Hírek oldalakkal kapcsolatos tevékenységem vagy érdemes támogatni a fennmaradást, minden segítséget szívesen veszek és köszönök: akár a Paypal-küldéssel, akár Patreon támogatóként, mert nagyban segít a további működésben és életben tartásban. Köszönöm!
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