Csurka István kimondja az igazat Soros Györgyről - A CEU pedig nem egyetem, mondja Antall József

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71 views • March 29, 2020



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Köszönöm! Csurka István kimondja az igazat Soros Györgyről - A CEU pedig nem egyetem, mondja Antall JózsefA VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!★ ----- Important Links ----- ★☑ Website -- VilagHelyzete1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com ☑ Facebook --2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD 3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete 4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog ☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com ☑ Youtube-channel --⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV ☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/ ➡️ ➡️ ➡️★ ----- Important Links ----- ★☑ Watched the video!☐ Liked?☐ Subscribed?--------------------------------------All of my opinions in this video are my own, I was not paid to make this video. Please check my website for articles and for the Truth.AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCEIn a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE:Please SUPPORT! Kérlek támogass a munkámban!Ha úgy érzed értékes a VilagHelyzete és Alternatív Hírek oldalakkal kapcsolatos tevékenységem vagy érdemes támogatni a fennmaradást, minden segítséget szívesen veszek és köszönök: akár a Paypal-küldéssel, akár Patreon támogatóként, mert nagyban segít a további működésben és életben tartásban. Köszönöm!vagy Exkluzív tartalom és kommunikációs lehetőség patronálóknak:Köszönöm! Keywords newstruthsoroscsurkaceu

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