Le partenariat public-privé global (PPPG), dans mon "LIVE" du mercredi, 17 août 2022

J'ai ouvert en parlant de Mel K qui a exposé le partenariat public-privé global (PPPG) lors de son discours, à Virginia Beach.





https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=1878





Et comme 1ere image de cet article, vous trouverez l'image que j'ai montré, à savoir l'organigramme du PPPG.





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Walmart annule des milliards de dollars de commandes.





Target aussi fait face aux mêmes défis d'inventaire que Walmart.





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4300





Il se trouve que l'inventaire haut de gamme serait largement IGNORÉ par les consommateurs.





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Christian Dubé qui fait la promesse de créer une "Agence Santé Québec", si la CAQ reprend le pouvoir, suite au scrutin du 3 octobre 2022.





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4302





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François Legault a 663,000 "abonnés" à sa page, dans Facebook et il s'en sert pour faire des annonces qui mettent en valeur son parti politique.





https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4301





Éric Duhaime devrait aussi vérifier tous les autres profils du Clan caquo-legaultiste, dans Fb et Tw.





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À propos du plan de "vaccination massive" automnale des Caquistes...





forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4299





Des millions de Québécois prendront-ils rendez-vous pour aller se mettre à genou, une fois de plus, devant la Clan legaultiste qui vient d'annoncer une campagne de vaccination "massive", pour la rentrée automnale 2022?





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Le CDC qui fait (enfin) marche arrière... lisez ce qui suit pour comprendre ce qui vient de se produire.





https://forum.libertes.ca/viewtopic.php?t=1860





Les injectés qui comprennent cette dernière annonce du CDC vont être furieux... ils ne pardonneront jamais à ceux qui les ont trompés.





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S'il-vous-plaît, si vous le pouvez et le voulez, aidez-moi à éveiller.





https://paypal.me/logixca





https://donorbox.org/claude-gelinas





Par Interac: [email protected]

Q = Ton nom et R = Claude





Merci de m'accompagner.





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Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4303





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