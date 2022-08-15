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Podcast 2022-34 – 4 Tote bei Polizeieinsätzen + WENEA-Gemeindegründung
Podcast fuer Deutschland
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10 views • August 15, 2022

Podcast 2022-34 – 4 Tote bei Polizeieinsätzen + WENEA-Gemeindegründung

von Florian Warweg + DDB-Radio Sendung vom 04.08.2022

Quelle: https://www.nachdenkseiten.de/?p=86784

Quelle: https://www.ddbradio.de/sendungsarchiv/august-05.html

Buchtipp: Jan Keuchel & Christina Zühlke, Tatort Polizei - Gewalt, Rassismus und mangelnde Kontrolle: https://amzn.to/3vZ9YaI

Bitte recherchieren sie selbst und glauben nicht, was wir verbreiten!

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- Listen Notes: https://lnns.co/9i3x_4azPFm

zu finden und als MP3 zum Download:

https://wy2ade.podcaster.de/download/2022-34_PC_Polizeieinsaetze-WENWA-Gemeinden.mp3


Weiterführende Infos zu Deutschland/Germany:

https://www.bundesstaat-deutschland.de/, https://www.ddbnews.org/

werde auch ein Teil der Weltanschauungsgemeinschaft: https://www.grosswenea.com/ , http://t.me/wenea_Wissen_und_Weisheit

Webradio: https://www.ddbradio.org/ und für Mobilgeräte: https://www.ddbradio.net

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