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Фильм "Правда о ГМО". Часть 2.1
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29 views • January 16, 2021
МедАльтернатива.инфо представляет русский перевод 2-й серии нового 9-серийного фильма “Правда о ГМО” (GMOs Revealed). Сегодня вы увидите 1-й эпизод 2-й серии, в котором будет продолжена беседа с доктором Заком Бушем. Доктор Зак Буш (Zach Bush), врач, исследователь и руководитель собственного центра оздоровления, продолжает рассказ об истории создания ГМО, а также об опасностях, связанных с различными аспектами ГМО и сопутствующих технологий. Если вы не видели 1-ю серию, посмотреть ее можно, пройдя по этой ссылке: https://youtu.be/u6pp-a1n3gA
Важно понимать, что решение проблем, к которым приводят использование ГМ-растений и сопутствующих технологий, заключается не столько в предпринятых кем-то усилиях организовать свою личную защиту от ГМО, сколько в осознании всем обществом их опасности, с целью в ближайшее же время предпринять необходимые решения на государственном уровне. Потому что если не решить эту проблему на глобальном уровне, то она достанет каждого человека, где бы он не находился и как бы не пытался себя защитить. Поэтому посмотрите это фильм сами и покажите его своим близким и знакомым, чтобы об этом узнал каждый человек, и тогда у общества будет шанс выработать адекватные решения в отношении этих проблем. Будущее зависит от каждого из нас!
Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Важно понимать, что решение проблем, к которым приводят использование ГМ-растений и сопутствующих технологий, заключается не столько в предпринятых кем-то усилиях организовать свою личную защиту от ГМО, сколько в осознании всем обществом их опасности, с целью в ближайшее же время предпринять необходимые решения на государственном уровне. Потому что если не решить эту проблему на глобальном уровне, то она достанет каждого человека, где бы он не находился и как бы не пытался себя защитить. Поэтому посмотрите это фильм сами и покажите его своим близким и знакомым, чтобы об этом узнал каждый человек, и тогда у общества будет шанс выработать адекватные решения в отношении этих проблем. Будущее зависит от каждого из нас!
Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
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