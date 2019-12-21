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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΔΟΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ
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41 views • December 21, 2019
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΔΟΜΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ. ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΣΤΟ YOUTUBE;
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΥOUTUBE ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΙΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΟΤΙ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΕΔΩ ΜΕ ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΕΝΩ ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ...
Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ - ΚΙΝΑΙΔΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΠΛΗΣΤΟΥΣ ΣΤΑΛΙΝΟΧΙΤΛΕΡΙΚΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ( https://www.linkedin.com/pulse/το-κισκεντρικο-ισραηλιτικο-σατανοσυμβουλιο-με-δειγμα-500-μοσχοβίτης/ ), Η ΠΑΡΑ ΦΥΣΗ ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΑΡΚΟΛΑΤΡΕΙΑ ΩΣ ΑΝΩΜΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΕΝΣΤΙΚΤΟΥ ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Α΄ ΚΟΡ., ΚΕΦ. 6, ΣΤ.: 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Κατά του Οικουμενισμού
(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (συμπληρωμένο)
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ (ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666) ΚΑΙ ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της προσωπικής ζωής όλων των πολιτών http://www.freevolition.gr/666.htm (συμπληρωμένο)
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ ΟΠΟΥ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ (ΣΟΣΙΑ)ΛΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm (συμπληρωμένο)
Ο ΕΩΣΦΟΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ=ΝΑΖΙ" http://youtu.be/lLXYvGxkdO8
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΥOUTUBE ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΙΣ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΟΤΙ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΕΔΩ ΜΕ ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΕΝΩ ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ...
Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ - ΚΙΝΑΙΔΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΠΛΗΣΤΟΥΣ ΣΤΑΛΙΝΟΧΙΤΛΕΡΙΚΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ( https://www.linkedin.com/pulse/το-κισκεντρικο-ισραηλιτικο-σατανοσυμβουλιο-με-δειγμα-500-μοσχοβίτης/ ), Η ΠΑΡΑ ΦΥΣΗ ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΑΡΚΟΛΑΤΡΕΙΑ ΩΣ ΑΝΩΜΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΕΝΣΤΙΚΤΟΥ ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Α΄ ΚΟΡ., ΚΕΦ. 6, ΣΤ.: 9 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλὰ ἀπελούσασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ἐν τῷ Πνεύματι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ' οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· 14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; μὴ γένοιτο. 16 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 18 φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.
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(ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ)
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