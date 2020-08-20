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L'info en QuestionS #11 - émission du 20 août 2020
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4 views • August 20, 2020
20 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=H39W1xFqeqo
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Au programme de cette émission, une conversation à bâtons rompus entre Ema Krusi, Tal Schaller, Salim Laïbi et Jean-Jacques ...
Au programme de cette émission, une conversation à bâtons rompus entre Ema Krusi, Tal Schaller, Salim Laïbi et Jean-Jacques Crèvecœur sur l'actualité brûlante de cette crise qui n'a plus rien de sanitaire. Le mode conversation n'a sacrifié en rien la qualité des informations partagées ce soir, informations partagées pour démontrer l'absurdité des mesures imposées à la population d'une part, pour rassurer nos auditeurs sur la disparition totale de tout danger de contamination ou de mortalité. Comme d'habitude, cette émission se terminera par des recommandations constructives et positives pour continuer à faire face à cette tentative de coup d'état contre la population mondiale.
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Quelques références en rapport avec les sujets présentés :
— Pour rejoindre la nouvelle plateforme hébergeant le site public de Jean-Jacques : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— Pour collaborer à la compilation des documents en vue de réaliser des tracts papier à distribuer, cliquez sur : https://documents.apaga.net
— À propos des tests PCR positifs et la non-contagiosité des cas positifs : https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/empfehlungen-zur-diagnose-von-covid-19.pdf.download.pdf/Recommandations_pour_le_diagnostic_du_COVID-19.pdf
— L’interview du médecin à la télévision espagnole, qui se passe mal pour les journalistes : https://www.youtube.com/watch?v=EFa9JHMFO9s
— À propos de la tentative de corruption de la part de l’OMS et du FMI sur le président Lukachenko : https://www.youtube.com/watch?v=gvEN6mGhhHs
— À propos de la fraude du CDC sur le comptage des cas en 2009 : https://blog.nomorefakenews.com/2020/08/14/tony-fauci-and-the-swine-flu-disaster-betrayal-of-trust/
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Au programme de cette émission, une conversation à bâtons rompus entre Ema Krusi, Tal Schaller, Salim Laïbi et Jean-Jacques ...
Au programme de cette émission, une conversation à bâtons rompus entre Ema Krusi, Tal Schaller, Salim Laïbi et Jean-Jacques Crèvecœur sur l'actualité brûlante de cette crise qui n'a plus rien de sanitaire. Le mode conversation n'a sacrifié en rien la qualité des informations partagées ce soir, informations partagées pour démontrer l'absurdité des mesures imposées à la population d'une part, pour rassurer nos auditeurs sur la disparition totale de tout danger de contamination ou de mortalité. Comme d'habitude, cette émission se terminera par des recommandations constructives et positives pour continuer à faire face à cette tentative de coup d'état contre la population mondiale.
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Quelques références en rapport avec les sujets présentés :
— Pour rejoindre la nouvelle plateforme hébergeant le site public de Jean-Jacques : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— Pour collaborer à la compilation des documents en vue de réaliser des tracts papier à distribuer, cliquez sur : https://documents.apaga.net
— À propos des tests PCR positifs et la non-contagiosité des cas positifs : https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/empfehlungen-zur-diagnose-von-covid-19.pdf.download.pdf/Recommandations_pour_le_diagnostic_du_COVID-19.pdf
— L’interview du médecin à la télévision espagnole, qui se passe mal pour les journalistes : https://www.youtube.com/watch?v=EFa9JHMFO9s
— À propos de la tentative de corruption de la part de l’OMS et du FMI sur le président Lukachenko : https://www.youtube.com/watch?v=gvEN6mGhhHs
— À propos de la fraude du CDC sur le comptage des cas en 2009 : https://blog.nomorefakenews.com/2020/08/14/tony-fauci-and-the-swine-flu-disaster-betrayal-of-trust/
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